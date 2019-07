De Laurentiis e Insigne | «Basta comportamenti infantili | gli ricorderemo che è un uomo»

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio” - bordate ad Insigne : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

Scambio Insigne-Icardi - De Laurentiis : “No grazie” : Il presidente De Laurentiis, nell’intervista di oggi al Corriere dello Sport, da ragione ad Ancelotti sullo Scambio Icardi-Insigne che da più parti è stato riportato come possibile mossa di mercato per il Napoli “E ha ragione. Lui vorrà sempre andare alla Juventus. Ma anche io preferisco Lorenzo, perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens”. Poi Antono Giornalo gli ricorda che in passato fu lui a ...

Icardi alla Juve - De Laurentiis svela : “Lui vorrà sempre andare lì - io preferisco Insigne” : Il presidente del Napoli De Laurentiis conferma l’interesse per Mauro Icardi: “Non si può ignorare il suo talento, ma abbiamo Milik e Mertens”.“powered by Goal”Dopo aver fatto il punto della situazione su James Rodriguez, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Mauro Icardi, ormai messo sul mercato dall’Inter e seguito anche dagli azzurri.Il patron del club partenopeo ha commentato a tal ...

De Laurentiis : “James vuole il Napoli - ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo - Icardi e Insigne…” : De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…” De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…”. Intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’. Ecco i passaggi evidenziati dalla nostra redazione: Già due acquisti, ne verranno ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Napoli : De Laurentiis potrebbe lasciar partire Insigne per acquistare Rodriguez e Lozano : Un colombiano e un messicano al posto di uno "scugnizzo" napoletano. Non è uno spot pubblicitario, ma ciò che potrebbe accadere a Napoli in queste "calde" settimane del calciomercato estivo. Com'è ben noto, il club partenopeo ha messo da tempo nel mirino gli attaccanti James Rodriguez (rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco) e Hirving Lozano, di proprietà del PSV Eindhoven. I due giocatori sarebbero ben graditi al tecnico Carlo ...

Tuttosport : De Laurentiis proverà ad accontentare Insigne che vuole andare via : L’edizione odierna di Tuttosport parla del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e del suo futuro che potrebbe nn essere in azzurro “È stato lo stesso presidente De Laurentiis a svelare che Lorenzinho gli aveva chiesto più volte di essere ceduto e proverà anche ad accontentarlo, purché il suo agente Raiola, porti un’offerta degna dell’atleta (non meno di 80 milioni). Il club più accreditato continua ad essere il Psg, ma soltanto se ...

RepNa : De Laurentiis aspetta un’offerta per Insigne - ma il tempo sta scadendo : Il Napoli ha le idee chiare sul mercato che vuole fare e su come condurlo. Chiuso prima Di Lorenzo e adesso Manolas, De Laurentiis adesso attende di sbloccare le trattative con gli attaccanti. Ma non c’è nessuna fretta. Intanto il Napoli sta piazzando tutti gli esuberi che aveva partendo Da Diawara alla Roma, poi Hysaj, Mario Rui e naturalmente Albiol. L’incognita più grande per quello che riguarda il Napoli della prossima stagione è ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia Manolas e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

De Laurentiis incensa Manolas e parla del futuro di Allan e Insigne : De Laurentiis incensa Manolas e parla del futuro di Allan e Insigne Ai margini di un evento tenutosi alla Camera dei Deputati, tra i tanti ospiti presenti, ai microfoni dei giornalisti ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro si è concentrato soprattutto sul mercato, con i partenopei protagonisti in questi ultimi giorni: nel mirino restano sempre il difensore greco della Roma Kostas Manolas e ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

Gazzetta : Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo : Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo. Non solo mercato in entrata, il Napoli valuta eventuali proposte anche per il capitano. Secondo quanto riferisce l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ attaccante napoletano non rientra nella lista degli incredibili, anzi, ...

De Laurentiis elogia gli attaccanti : Milik - Younes - Mertens ma non nomina Insigne : Nell’intervento in diretta a Radio Kiss Kiss, a proposito dell’acquisto di uno tra Lozano e James, il presidente Aurelio De Laurentiis ha elogiato gli attaccanti che ha a disposizione, con tanti ruoli doppi e giocatori di qualità. Ma non cita mai Insigne. “Abbiamo Milik che è straordinario, abbiamo Mertens che è straordinario, abbiamo Younes che è straordinario. Ho sempre detto che prima di tutto dobbiamo vendere e poi ...