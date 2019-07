Sicurezza | Brescia-Businarolo | ‘attacchi ingiustificati | solidarietà a Fico’**

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo francamentegli attacchi alle presidenze delle commissioni chiamate secondo il regolamento della Camera al vaglio delle ammissibilità. Un vaglio che abbiamo valutato con criteri consolidati, forti di recenti sentenze della Corte Costituzionale e di diversi richiami del Presidente della Repubblica”. Lo dichiarano Giuseppee Francesca, presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati. “Come noto – argomentano-, ogni gruppo ha avuto la possibilità fino alle 20 di ieri di presentare ricorsi. Anche chi ha minacciato di far presentare gli stessi emendamenti al governo, pur sapendo che i giudizi di inammissibilità delle presidenze non guardano in faccia alla natura del presentatore. Su circa 260 emendamenti ritenuti inammissibili sono stati ...

Weproject_srl : Anche in #estate??, continuiamo ad occuparci della #sicurezza del #territorio! Piano di #ProtezioneCivile #Brescia… - pinti_alex : I grillini riscrivono il decreto Sicurezza all'insaputa di Di Maio: il dossier segreto contro Salvini - DartSirius : RT @Massimo10489625: ???? AFFRONTO Matteo Salvini, il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis: 'Emendamenti inammissibil… -