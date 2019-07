Scontro nella maggioranza su Autonomia e Decreto Sicurezza

LIVE Italia-Francia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : Scontro diretto fondamentale nella lotta per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Francia – La cronaca di Italia-Canada 1-3 – Tutti gli scenari possibili per raggiungere le Final Six Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quattordicesimo e penultimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! Dopo tre sconfitte consecutive contro Argentina, Polonia e Canada, la formazione ...

Modica - Scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

Empoli - Scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

Violento Scontro nella notte contro gli alberi : Marco muore a 26 anni : Marco Somigli, un giovane di 26 anni, ha perso la vita sulla strada provinciale 88, a Reggello, in seguito alle gravissime lesioni riportate nello schianto della sua automobile contro alcuni alberi.Continua a leggere

Scontro nella maggioranza su autonomia : 22.34 Ancora Scontro nella maggioranza tra Lega e M5S sull'autonomia regionale. "L'autonomia unisce un Paese oggi diviso, dando finalmente responsabilità e risorse ai politici del Sud che non potranno più dare colpe ad altri", rereplica il leader della Lega all'affondo di Di Maio "così com'è il progetto spacca l'Italia in due. "autonomia significa responsabilità, non penso che Di Maio voglia lasciare abbandonate intere zone del Paese se le ...

M5s cerca lo Scontro con la Lega sulle nomine nella sanità : Il pretesto per litigare anche oggi è il sistema di nomine nella sanità. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, risponde al telefono e sbotta: “Di Maio dice che non votiamo la loro proposta ma se neanche ne abbiamo parlato? Non sto dietro ai suoi tweet”.Il clima è questo. Il capo politico M5s questa mattina insieme al ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato una norma secondo cui i ...