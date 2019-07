Laura Chiatti | seno in mostra ma arrivano critiche su un dettaglio

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non si può stare tranquilli neanche un attimo su Instagram. Neanche quando pubblichi una semplicissima foto in costume, come se ne vedono migliaia. Lo sa benefinita al centro dellee addirittura delle accuse dopo il suo ultimo scatto. Eppure l’attrice si era solamente limitata a pubblicare una sua immagine mentre prende il sole. E in questo periodo sappiamo bene quante ne circolino sui social network, tra trash e curve epiche. Però stavolta l’attenzione dei fans non si è concentrata sulle forme della donna, sulla sua scollatura, sul suo sguardo di vetro. Invece di sfruttare una visione così celestiale, lo sguardo di internet si è dovuto soffermare su un particolare dell’attrice. Subito portato sul banco degli imputati., che aveva scritto “Sole non ti temo” sulla sua bella foto, dovrà invece temere i commenti feroci dei suoi fans (soprattutto donne)? ...

