Il governo ha chiuso il mini-rimpasto Ma resta l' incognita di un secondo round 

(Di giovedì 11 luglio 2019) "Non ci sarà alcun". Nel giorno della '-manovrà in cui si è chiusa la partita degli Affari europei - con la nomina del leghista Lorenzo Fontana e quella della collega di partito Alessandra Locatelli al suo posto, a Famiglia e disabilità - il refrain di M5s e Lega è che non vi saranno altri cambi nella squadra di. "Oggi ci sono due nuovistri", ha annunciato in mattinata Conte. "Si tratta di uno spostamento con l'acquisizione di un nuovostro nella compagine governativa di cui completiamo l'assetto e potremo così proseguire l'attività di", ha aggiunto, dando quindi per "completato" l'assetto governativo. Nessun commento da parte di Luigi Di Maio, mentre ieri Matteo Salvini aveva precisato che lui non chiede rimpasti ma solo la nomina, poi ottenuta, delstro alla Politiche europee. Qualificate fonti governative M5s, però, sostengono che entrambi ...

