I retroscena di Blogo | Cooking academy con Antonino Cannavacciuolo in onda su Sky

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

I retroscena di Blogo : Antonella e quel Zecchino di mancia : Proprio da queste colonne alcuni giorni fa vi avevamo dato conto della notizia per cui Antonella Clerici durante tutta la prossima stagione televisiva non avesse nessun programma televisivo, questo nonostante il contratto di esclusiva che la lega con la Rai fino al mese di agosto del prossimo anno. I retroscena di Blogo: cancellato Sanremo young e Antonella Clerici ferma tutta la prossima ...

retroscena Blogo : La Domenica Sportiva - Rai Sport dice no alla Ventura - con Jacopo Volpi ci sarà Paola Ferrari? : Come avevamo ipotizzato ieri, raccontandovi in anteprima dell'idea di Carlo Freccero di affidare a Simona Ventura la nuova edizione di La Domenica Sportiva, alla fine sarebbe arrivato il no di Rai Sport. La testata avrebbe espresso contrarietà all'arrivo della conduttrice nello storico contenitore Sportivo di Rai2, preferendo a lei una giornalista interna. Insieme a Jacopo Volpi, che dovrebbe essere sicuro del posto da conduttore (una sorta ...

I retroscena di Blogo : la tentazione Alessia per Temptation vip con Filippo alla finestra : Dunque l'appuntamento con la nuova serie di Temptation island vip è previsto per settembre su Canale5. Una seconda edizione che viene dopo il grande successo della prima e dopo l'ottima performance che sta portando a casa l'attuale serie del programma di Fascino guidata da Filippo Bisciglia.Tante le indiscrezioni che riguardano la conduzione di questa trasmissione che cambierà guida perchè come noto Simona Ventura, capitana in campo nella ...

Scherzi a Parte torna nell'autunno 2020. Paolo Del Debbio tra le prime vittime (retroscena Blogo) : Due notizie in un colpo solo. Scherzi a Parte tornerà in tv nell’autunno del 2020 e una delle prime vittime finite nella trappola degli autori della trasmissione sarà Paolo Del Debbio. Sarebbe meglio dire è stato, visto che lo scherzo al giornalista è stato confezionato nel corso dell’ultima puntata stagionale di Dritto e rovescio.Giovedì scorso Tv Blog documentò in tempo reale l’episodio di un uomo pescato tra il pubblico che raccontò di ...

retroscena Blogo : Le Iene lasciano la domenica sera? : Non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale (neanche durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di ieri), ma, stando a quanto risulta a Blogo, Le Iene non dovrebbero più andare in onda la domenica sera su Italia 1. Il Biscione, infatti, avrebbe deciso per uno spostamento in palinsesto dello storico programma di Davide Parenti. Palinsesti Mediaset 2019-2020 conferenza stampa: tutte le ...

retroscena Blogo : Simona Ventura verso La Domenica Sportiva : Nuovo colpo di scena a Rai2. Secondo quanto risulta a Blogo, la rete starebbe pensando di affidare a Simona Ventura la nuova edizione di La Domenica Sportiva. Rai Sport potrebbe però opporsi all'idea di Carlo Freccero. Per la conduttrice, rientrata sulla tv pubblica negli scorsi mesi con The Voice, si tratterebbe di un ritorno. A breve i dettagli del Retroscena.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Simona Ventura verso La Domenica Sportiva ...

I retroscena di Blogo : Il puzzle delle conduzioni di Rai1 : Fra una settimana avverrà in quel di Milano la presentazione show dei palinsesti delle reti della televisione pubblica, una presentazione di cui vi abbiamo dato ampio conto da queste colonne. Ma chi animerà le trasmissioni del day time e dintorni, per esempio, della prima rete Rai ? Tante le indiscrezioni e le voci circolate, vediamo di mettere un po' d'ordine e fare il punto della situazione. La ...

I retroscena di Blogo : Michelle Hunziker verso la conduzione di Amici vip? : Mentre Simona Ventura il prossimo anno sarà ancora impegnata su Rai2 con una nuova edizione di The Voice, più altri progetti musicali che si stanno studiando in questi giorni, Canale5 manderà in onda da settembre una nuova edizione di Temptation island vip, il programma fratello della trasmissione che attualmente sta andando in onda il lunedì sera su Canale 5, per altro facendo incetta di ascolti con la conduzione di Filippo Bisciglia.Ebbene, ...

Palinsesti Mediaset - la Gialappa's Band per ora non c'è (retroscena Blogo) : La Gialappa’s Band per ora non c’è. Alla vigilia della presentazione dei Palinsesti di Mediaset, rischia di fare scalpore l’assenza di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto.Come Tv Blog scrisse già mesi fa, il contratto del trio è scaduto e, dopo il ritorno a Cologno Monzese avvenuto nel 2017, non è escluso un ennesimo trasferimento.prosegui la letturaPalinsesti Mediaset, la Gialappa's Band per ora non c'è (Retroscena Blogo) ...

I retroscena di Blogo : Diana Del Bufalo verso Tu si que vales? : Inizieranno fra pochi giorni le riprese della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione di ascolti dell'autunno di Canale5. Confermati i giudici Maria De Filippi (che produce con Fascino la trasmissione) Gerry Scotti. Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Conferma anche per i presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.Cambio della guardia invece nel ruolo di "capo popolo" che fu di Mara Venier e che nell'ultima ...

retroscena Blogo : Roberta Morise confermata a I Fatti vostri : Quando all'inizio del gennaio scorso in una affollata (nonostante il periodo festivo) conferenza stampa Carlo Freccero annunciò, in maniera più o meno diretta, l'intenzione di tagliare alcuni programmi del daytime al fine di concentrare le risorse economiche sulla fascia serale, dalle ore 19 alle 24, tra i titoli che molti pensavano sarebbero andati verso la chiusura c'era anche I Fatti vostri. Alla fine, in realtà, l'unico programma ad ...

I retroscena di Blogo : Tale e quale show 2019 i primi nomi del cast - fra loro Davide De Marinis : Da queste colonne ve ne abbiamo dato conto in più di una occasione. Vi abbiamo infatti informato sui vip che hanno partecipato oppure che hanno mandato provini al fine di entrare nel cast della prossima edizione di Tale e quale show. Lo spettacolo diretto e condotto da Carlo Conti è infatti uno dei punti fermi dell'intrattenimento di Rai1 del prossimo autunno, cosa che per la verità accade da anni.Oggi siamo qui per informarvi del fatto che ...