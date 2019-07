Fca | Elkann | “La fusione con Renault? Giusto dire no se mancano le condizioni”

Fca-Renault - per John Elkann dieci giorni da dimenticare : di Carblogger dieci giorni da cancellare. Non mi hanno detto se John Elkann, il presidente di Fca, ci stia pensando veramente. Ma capirei se volesse farlo. dieci giorni, quelli dell’affaire Renault, da togliere dal calendario per rimettere a pari almeno il tempo. Non Fca. Ce ne vorrebbero molti di più. Il 27 maggio Elkann annuncia di aver presentato a Renault una offerta di fusione. Al suo fianco gli uomini di Goldman Sachs, gente seria e ...

Fca-Renault - Elkann stop a dialogo per tutela nostri interessi : Fca-Renault, Elkann stop a dialogo, gli scorsi giorni e le scorse settimane sono stati piu' impegnativi del solito

Fca-Renault - Elkann : “Agito con coraggio. Più in là era irragionevole spingersi” : “Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle”: è così che il presidente di FCA, John Elkann, ha commentato il fallimentare esito delle trattative con Renault. Il mercato azionario, poi, ha dato la sua “visione” sull’accaduto: la brusca ...

Elkann ai dipendenti Fca - "Era irragionevole andare avanti con Renault" : John Elkann, presidente di FCA, ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo in merito alla proposta di fusione con la Renault, spiegando i motivi del ritiro dellofferta avvenuto nelle scorse ore. La scelta di interrompere il dialogo non è stata presa con leggerezza ha scritto Elkann in un passaggio della missiva - ma con un obiettivo in mente: la protezione degli interessi della nostra società e di coloro che lavorano qui, tenendo ...

Elkann : alt a Renault nell'interesse Fca : 18.49 La scelta di Fca di interrompere il dialogo con Renault "non è stata presa con leggerezza" ma con l'obiettivo della "protezione degli interessi della nostra società".Così il presidente Fca, Elkann, in una lettera ai dipendenti. "Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi.Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario ...

Fca - Elkann : stop al dialogo con Renault per proteggere i nostri interessi : Sembrava che tutto fosse fatto e si aspettava solo la conferma dell’orario e la fissazione di una location adeguata per la conferenza stampa. Invece la situazione è precipitata nel giro di poche ore...

Rottura Fca-Renault - gli errori degli Agnelli-Elkann e un fallimento di sistema : Nel cuore della notte la Fca ha dunque ritirato la proposta di fusione alla pari con Renault. Questa operazione, sulla cui opportunità strategica e sulla cui effettiva realizzabilità esistevano peraltro rilevanti criticità industriali, finanziarie e tecnologiche, si è rivelata prima di tutto un fallimento di sistema. Fca ha ritirato la proposta imputando, nella sua nota formale, questa scelta alle mutate «condizioni politiche»...

Oltre a Fca. A che punto è l’avventura mineraria di Elkann : Milano. Oro, palladio, platino. Non c’è solo la preoccupazione di “sistemare” Fiat Chrysler in una casa comune con Renault e, magari, Nissan, a occupare i pensieri di John Elkann. In questi mesi Exor Investment, il braccio operativo londinese della finanziaria del clan Agnelli si è mosso con decisio

Fca-Renault - spuntano i dubbi di Nissan La Francia chiede a Elkann altre garanzie : Secondo Bruno Le Maire, portavoce del ministro delle Finanze, oltre a rassicurazioni sul mandato di Senard, Parigi vuole evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale

Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la fusione Fca-Renault : Nell’incontro del weekend, Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann, ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo in Cda ...

Fca-Renault - Parigi chiede garanzie a Elkann : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha incontrato il presidente di Fca John Elkann venerdì e sabato per poi vedere domenica il presidente di Renault Jean-Dominique Senard. Il governo francese chiede chiarimenti sulla fusione proposta da Fca al gruppo del Diamante: Parigi chiede che siano evitati tagli all’occupazione, che il quartier ...

Fca-Renault - Elkann incontrerà Nissan e Mitsubishi. E Manley vende azioni Fca : Le grandi manovre intorno all’affaire Renault-Fca sono iniziate. E con esse, il valzer di trame e schermaglie che ci accompagnerà fino alla chiusura dell’accordo tra il gruppo francese e quello italo-americano. Andando con ordine c’è da registrare la richiesta di un incontro da parte del presidente di Fca, John Elkann, ai numeri uno di Nissan e Mitsubishi, rispettivamente Hiroto Saikawa e Osamu Masuk. Il motivo, secondo la ...

Motori – Fca-Renault : Elkann vuole incontro con Nissan-Mitsubishi. Tenterà il “Colpo Grosso”? : John Elkann, pensa al futuro dell’azienda e vuole incontrare i vertici nipponici per chiarire gli estremi della fusione e per tentare il “Colpo Grosso” FCA, per volontà del suo presidente John Elkann, richiede ufficialmente un incontro con i vertici nipponici, la motivazione? quella di spiegare al meglio la proposta fatta al Gruppo Renault per la fusione dei due gruppi, questo è quanto scrive il quotidiano economico ...

Fca-Renault - ad Nissan : incontrare Elkann : 04.41 L'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, si dice interessato a incontrare il presidente di FCA, John Elkann, per parlare della proposta di fusione con Renault. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Kyodo. Siakawa ha spiegato di essere in contatto con Elkann ma di non sapere quando e dove si potrebbero incontrare.