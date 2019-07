Atalanta | il Milan conferma la propria decisione su San Siro con una nota

Il Milan dice sì : l’Atalanta giocherà in Champions a San Siro : L’Atalanta giocherà a San Siro le gare della prossima Champions League: il Milan ha dato informalmente la sua risposta positiva al club bergamasco.“powered by Goal”L’Atalanta può tirare un sospiro di sollievo: il Milan, secondo quanto riferisce ‘L’Eco di Bergamo’, ha infatti espresso il suo sì ai bergamaschi per giocare le partite di Champions League a San Siro. Con l’ok dei rossoneri, dopo aver già avuto ...

Atalanta a Milano - La Curva Nord risponde con un duro Comunicato : Vista così, è una contraddizione. Nel giorno in cui Milan e Inter presentano il progetto per la costruzione di un nuovo stadio e l’abbattimento del Meazza, i tifosi rivendicano la sacralità della Scala del Calcio.La Curva Nord non dice solamente no ad ospitare a San Siro l’Atalanta per le partite di Champions. Gli ultras vanno oltre, con una sottile provocazione che potrebbe suonare ai più sensibili come una minaccia se non fosse per due ...

Atalanta a Milano - Bolognini : “Giocare contro Real o Liverpool a San Siro capita una volta nella vita” : “Giocare la Champions League l’anno prossimo a San Siro sarebbe fantastico. Certo giocarla addirittura a Bergamo sarebbe un sogno, ma lo stadio non è ancora pronto. Anche il Mapei Stadium va benissimo, ma poter giocare a soli 50 km da Bergamo permetterebbe un vero esodo di tifosi senza precedenti“. Sono le parole di Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia e ...

Abatantuono : “Ho deciso che tifo Atalanta. Il Milan vive per gli investimenti e non per i tifosi” : “Da quando non c’è più un presidente ho deciso che tifo Atalanta. Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera”. Ha detto così Diego Abatantuono, in un’intervista al Quotidiano Nazionale ripresa dal Corriere dello Sport. L’attore ha deciso che non tiferà più per il Milan, sua storica squadra del cuore. La decisione segue l’esclusione del Milan ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Muriel colpo Atalanta - il Milan pesca in Spagna : L'Atalanta si rinforza in vista della Champions League e piazza il colpo di giornata, riscattando dal Siviglia l'attaccante colombiano Luis Muriel. Con le sue caratteristiche di velocita' e tecnica, il 28enne va a completare una linea offensiva che gia' comprende il connazionale ZAPATA, peraltro corteggiato da molte squadre, Gomez e Barrow. Gasperini e' a caccia anche di un trequartista, con particolare interesse per VERDI del Napoli ma anche ...