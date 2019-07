Palermo | Ferrero atterra in città e si sente già rosanero | “abbiamo i colori più belli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sono ore caldissime per il futuro delcalcio, il presidente Massimoè arrivato in, nel dettaglio èto all’aeroporto Falcone-Borsellino disu un volo Alitalia alle 13,15. Come spiega una nota diramata dalla GPS Comunicazione, il presidente della Sampdoria si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando dele dichiarando che sta arrivando in“per i”. “Abbiamo ipiu’del mondo, ira fimmina” ha detto in dialetto siciliano. Scambio di battute traed alcuni passeggeri che hanno spiegato che ilindossa ildal 1907. Il numero uno blucerchiato adesso è pronto a rilevare i titolo sportivo dopo la mancata iscrizione in Serie B, in caso di fumata bianca ripartirà della Serie D., l’udienza di Zamparini rinviata al 18 ...

MatteoPedrosi : Massimo #Ferrero interessato al #Palermo e pronto a vendere la @sampdoria alla cordata di #Vialli per circa 100m€;… - BlackJack_1984 : RT @PalermoToday: Ferrero sbarca in aeroporto, dribbla la stampa ma parla con i passeggeri: 'In città per il Palermo' - MicheleTossani : RT @bennygiardina: Ferrero e Pamela Conti a #Palermo per pianificare il nuovo @palermocalcioit... sia maschile che femminile -