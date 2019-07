Migranti, Trenta: uniti per bene Paese

"Le Forze Armate difendano i confini via terra, via mare, via aereo. Se ciascuno fa il suo in Italia entra chi ha il permesso di entrare". Così Salvini al vertice suia Palazzo Chigi "Salvini non mi ha chiesto il blocco dei porti. Il problema delle migrazioni va gestito insieme e ildovrebbe andare nella stessa direzione, senza farne un tema politico", dice il ministro della Difesa. "Vertice proficuo: abbiamo aggiornato i dati sui flussi e ci siamo confrontati sui metodi di contrasto", riferisce Conte.(Di mercoledì 10 luglio 2019)