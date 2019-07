Loredana Lecciso | il nuovo rapporto con Albano e il gesto di pace verso Romina

Divina ! Jasmine Carrisi è identica a mamma Loredana Lecciso : Jasmine Carrisi è sempre più identica a mamma Loredana Lecciso. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: praticamente la fotocopia della compagna di Al Bano. Nata nel 2001, la primogenita del cantante e della showgirl è al centro dei riflettori ora che sta diventando grande. Giovanissima (ha 18 anni) e già popolare, Jasmine è cresciuta nella tenuta pugliese del padre, sogna di diventare una pediatra e, almeno per ...

Al Bano - la figlia Jasmine è sempre più uguale a Loredana Lecciso : Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, cresce ed è sempre più simile a Loredana Lecciso. Da quando è apparsa sotto i riflettori la 18enne non ha smesso di attirare l’attenzione del pubblico. Su Instagram sono in tanti a seguirla e a commentare i suoi post in cui assomiglia in modo incredibile alla madre. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: Jasmine è la fotocopia della Lecciso. Erano gli anni Duemila ...

Al Bano - la figlia Jasmine è sempre più uguale a Loredana Lecciso : Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, cresce ed è sempre più simile a Loredana Lecciso. Da quando è apparsa sotto i riflettori la 18enne non ha smesso di attirare l’attenzione del pubblico. Su Instagram sono in tanti a seguirla e a commentare i suoi post in cui assomiglia in modo incredibile alla madre. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: Jasmine è la fotocopia della Lecciso. Erano gli anni Duemila quando ...

Al Bano e Loredana Lecciso scatenata al concerto di Laura Pausini e Antonacci : Sembra essere tornato definitivamente il sereno tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che hanno assistito insieme, e in grande sintonia, alla prima data del nuovo tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini. A testimoniare il tutto la stessa Loredana, che ha postato alcune storie che la ritraggono insieme al compagno sul suo account Instagram.-- Un’immagine che trasmette serenità e felicità che, diciamolo, ultimamente erano un po’ mancate in ...

Loredana Lecciso prova a fare pace con Romina Power : Loredana Lecciso sarebbe pronta a seppellire” l’ascia di guerra e a fare pace con Romina Power. Lo stesso Al Bano aveva espresso il desiderio che tra le donne più importanti della sua vita ci fosse un clima sereno. «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano», ha dichiarato la Lecciso al settimanale “Oggi”. Ecco cosa si legge nell’articolo: «Mi ...

Al Bano - Loredana Lecciso vuole riappacificarsi con Romina Power : Loredana Lecciso fa un passo indietro e si dichiara disposta a riappacificarsi con Romina Power. La showgirl lo confessa al magazine Oggi dove solo qualche tempo fa Al Bano aveva dichiarato che il suo più grande desiderio sarebbe vedere i suoi due grandi amori, Romina e Loredana, in armonia tra loro. La Lecciso, tornata a Cellino San Marco, sembra condividere il desiderio del cantante: Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. ...

Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace?/ Le due donne di Al Bano si incontrano... : Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace? La compagna di Al Bano tende una mano all'attrice e spera di poter rivivere una famiglia allargata.

Loredana Lecciso - clamorosa apertura con Romina Power : "Se lei mi tende una mano..." : Dopo l’intervista di Al Bano a Oggi nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l’ex moglie Romina e Loredana Lecciso, quest’ultima dice a Oggi: «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano»

Loredana Lecciso : se Romina mi tende la mano - gliene tendo due : Dopo l'intervista di Al Bano a "Oggi" nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l'ex moglie Romina e Loredana Lecciso

Loredana Lecciso vuole la pace con Romina Power : Come ogni estate, puntuale come gli allarmanti servizi di Studio Aperto sul caldo africano da combattere barricandosi in un supermercato, la telenovela Loredana Lecciso - Al Bano - Romina Power ha ripreso vita.Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la Lecciso avrebbe deciso di deporre l'ascia di guerra nei confronti della prima storica moglie del cantante, che solo pochi giorni fa aveva confessato un sogno: la pace tra le due ...

Se Romina mi tendesse la mano... La speranza di Loredana Lecciso : Loredana Lecciso manifesta la sua intenzione di far pace con Romina Power per il bene dei figli e di Al Bano: "Se mi tendesse una mano, gliele tenderei tutte e due". Solo qualche giorno fa si parlava dell’ennesimo episodio che attestava l’antipatia di Romina Power nei confronti di Loredana Lecciso che, oggi, si dice pronta a mettere da parte ogni astio.-- Che tra le due donne di Al Bano non ci sia mai stata simpatia è cosa nota e ...

Romina Power contro Loredana Lecciso in una stanza d’hotel : Tra Romina Power e Loredana Lecciso è sempre pace armata. Gli anni non sono bastati per calmare le acque tra le due donne. Ancora di meno dopo che, tempo fa, Romina Power si era di nuovo avvicinata ad Al Bano scatenando scenate di gelosia da parte di Loredana finite su tutte le prime pagine delle riviste patinate. L’ultimo incontro tra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A ...

Romina Power e Loredana Lecciso nello stesso hotel di Roma - ma non si salutano : Romina Power e Loredana Lecciso a distanza di tempo sono tornate a far parlare, anche se è accaduto in modo involontario. Le due ex compagne di Al Bano si sono incontrate casualmente in un noto hotel di Roma. A svelare alcuni dettagli dell'incontro, ci ha pensato Dagospia. Stando alle indiscrezioni lanciate dal noto sito di gossip, la cantante statunitense ha alloggiato all'hotel Hilton di Roma insieme alla figlia Romina junior. La showgirl ...

Romina Power e Loredana Lecciso - l'incontro imbarazzante all'Hilton Hotel di Roma : Romina Power e Loredana Lecciso litigano ancora per l'amato Albano Carrisi. L'ultimo incontro tra le due donne sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l'artista americana sarebbe addirittura scappata via. Romina e Loredana rivela Dagospia - si sarebbero incontrate casualmente a Roma, nel pres