La versione PC dell' avventura Vane ha una data di uscita

Nintendo farà una versione economica della console Switch : Nintendo ha annunciato che a settembre metterà in commercio una versione economica della sua console Switch. Il dispositivo si chiamerà Switch Lite e dovrebbe costare 199 dollari. La Switch era stata lanciata nel 2017 ed era diventata una delle console

Niente più versione beta di MIUI per 15 smartphone da ottobre : ecco i modelli : Xiaomi annuncia che a partire dal 5 ottobre 2019 verrà sospeso lo sviluppo di MIUI 10 China Developer per 15 smartphone. L'articolo Niente più versione beta di MIUI per 15 smartphone da ottobre: ecco i modelli proviene da TuttoAndroid.

La versione console dell'RTS Ancestors Legacy ha una data di uscita : Le versioni Xbox One e PS4 del brutale strategico in tempo reale Ancestors Legacy saranno disponibili a partire dal 13 agosto al costo di 34,99 euro, l'annuncio arriva direttamente da Destructive Creations e 1C Entertainment.Come riporta Gematsu, queste versioni console vantano un'interfaccia ottimizzata e presentano tutte la caratteristiche della versione PC, incluso il ciclo giorno-notte, modalità multiplayer e schermaglie. Ancestors Legacy è ...

Lawnchair si aggiorna migliorando notevolmente : ecco le novità della versione 2.0-2130 : Una nuova versione di Lawnchair, il popolare launcher simile a Pixel Launcher, è stata rilasciata con una serie di nuove funzionalità tra cui la possibilità di bloccare il desktop, scegliere le icone dalla galleria e altri miglioramenti. Lawnchair aggiungerà presto una funzione per categorizzare automaticamente le applicazioni nell'app drawer in base ai metadati dell'app sfruttando la funzionalità delle categorie di app introdotta con Android ...

Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia - anche se a qualcuno potrà non piacere : Demi sta per tornare

Auto elettriche - Mercedes prepara la EQB. È la versione alla spina della GLB : Subito dopo la presentazione del crossover compatto GLB, Mercedes ha confermato che ne verrà prodotta una versione completamente elettrica denominata EQB che sarà in vendita nel 2021.Non ci sono...

GRIS : Annunciata l’uscita della versione fisica per Nintendo Switch : Lanciato già diverso tempo fa in formato digitale, GRIS arriverà anche in edizione Retail per Nintendo Switch. Ad annunciare l’edizione fisica è stata Special Reserve Games in collaborazione con iam8bit. GRIS: L’edizione fisica per Nintendo Switch Il gioco sarà disponibile prossimamente in ben 3 differenti edizione fisiche: Standard, Switch Bundle e Signature. Standard – 34,99 dollari Il ...

Final Fantasy 8 Remastered : la versione PC avrà delle funzionalità esclusive : Oltre agli immancabili ritocchi al comparto grafico del caso, Final Fantasy 8 Remastered avrà delle funzionalità che renderanno più facile la vita dei giocatori. Tuttavia alcune di esse saranno esclusive per la versione PC.Come riporta Dualshockers, il Producer Yoshinori Kitase ha confermato che i giocatori di tutte le piattaforme potranno attivare dei bonus in grado di triplicare la velocità del gioco (ammorbidendo eventuali sessioni di farming ...

Massima versione dell’ASUS Zenfone 6 : disponibile con 8GB di RAM e 256GB di storage : Dopo avervi parlato dei modelli da 499 e 559 euro, stavate solo aspettando di poter comprare l'ASUS Zenfone 6 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna? Il momento è finalmente arrivando, essendo stato inserito il modello sull'eShop ufficiale dell'OEM, raggiungibile da questo indirizzo. Il dispositivo ha un costo di 599 euro, con spedizioni a partire dal 5 luglio. Il costo è comprensivo di tasse, quindi nient'altro sarà dovuto da parte del ...

Freddie Mercury : non perderti il video dell'inedita versione di "Time Waits For No One" : Freddie <3

Chi è Servio Sulpicio Galba - l’imperatore scelto per la versione della maturità al liceo classico : Galba (foto: Gfawkes05/ Wikimedia) Gli studenti che frequentano il liceo classico e sono alle prese con la seconda prova della maturità, devono rispondere ad alcune domande su un brano del biografo e filosofo greco Plutarco e tradurre un testo di Tacito. Entrambi gli scritti narrano la morte di Servio Sulpicio Galba, l’imperatore romano che successe a Nerone. La vita di Galba Galba, il cui nome completo è Servio Sulplicio Galba Cesare ...