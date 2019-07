Forte maltempo sulla costa adriatica | spiagge distrutte e turisti in fuga

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si estende al Centro-Nord : attenzione a grandine molto grande e Forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questa seconda settimana di luglio che da domani porterà condizioni Meteo avverse anche al Sud, dove ancora resiste un gran caldo. E così Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Corsica, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Bulgaria principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di ...

Meteo - ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura” dell’estate : allerta per Forte maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...

Maltempo - vento Forte e fulmini in Alto Adige : raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...

Allerta Meteo Estofex : ancora Forte maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento Forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Maltempo : Forte grandinata nel novarese - ferito un uomo a bordo di una barca : Violenti temporali si sono abbattuti oggi pomeriggio sul Piemonte nord occidentale. I fenomeni sono stati particolarmente intensi nella zona del Lago d’Orta, in provincia di Novara. A Pettenasco, località sulla sponda orientale del Cusio, un uomo è stato sorpreso da una grandinata mentre si trovava in barca al largo della punta di Crabbia. L’uomo, che è stato soccorso da un equipaggio del 118, ha riportato ferite non ...

Previsioni Meteo - estate verso un clamoroso ribaltone : lungo periodo di freddo e Forte maltempo a metà Luglio! : L’estate va verso un clamoroso ribaltone: le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente importanti, perchè tutti i modelli delineano per la prossima settimana un brusco cambiamento della situazione proprio quando inizierà la fase “clou” dell’estate, la più attesa e ricercata per le vacanze e le ferie stagionali. Il caldo eccezionale di Giugno e quello, seppur senza picchi estremi ma in ogni caso notevole, ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Forte maltempo in Giappone - frane devastanti : almeno due morti - un milione di evacuati : E’ di due persone il bilancio – sin qui contenuto – dei morti causati dal maltempo in Giappone, che continua a imperversare nella regione a ovest del Kyushu, e che in meno di una settimana ha registrato un ammontare di precipitazioni equivalente al doppio della media mensile. Secondo quanto riferito dalla polizia una signora anziana e’ stata travolta da una frana mentre si trovava all’interno della sua abitazione; ...

Forte ondata di maltempo in Giappone : oltre 1 milione di evacuati : Una grave ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di Mercoledì nell'area sud-orientale del Giappone. Piogge torrenziali hanno causato estesi allagamenti, frane e smottamenti. Nella...

Maltempo : Forte grandinata all'Aquila - temperatura scende di 13 gradi : Maltempo: forte grandinata all'Aquila, temperatura scende di 13 gradi Una violenta grandinata ha colpito martedì pomeriggio la città dell'Aquila. In pochi minuti la temperatura è scesa di 13 gradi. Norevoli i disagi alla circolazione Parole chiave: ...

Maltempo - violento nubifragio a Torino : Forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...