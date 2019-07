Flavio Briatore lamenta | Non ci sono voli per la Sardegna | per le Baleari nessun

Flavio Briatore non ci sono abbastanza voli per la Sardegna : Flavio Briatore non ci sta e dice la sua opinione su “Instagram”,per la Sardegna non ci sono molti voli e così l’isola non è sempre avvantaggiata, dal punto di vista turistico, dai trasporti. Nel post Briatore mette a confronto la quantità di aerei che arriva alle Isole Baleari, in Spagna (Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera) con il numero di voli da e per la Sardegna: la foto è eloquente della differenza. «Confronto traffico ...

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme per il figlio Nathan Falco : Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, è nato il 18 marzo del 2010 in un ospedale di Nizza. La splendida showgirl calabrese, che ha sposato il manager il 13 giugno 2009, da cui ha poi divorziato un anno e mezzo fa, aveva avuto la meglio sulla scelta del nome del bimbo. Il manager della Formula uno l’avrebbe voluto chiamare Falco, lei aveva optato per Nathan, che è poi diventato il primo nome.-- “Vuol dire dono di ...

Ha fatto un lavoro incredibile! Flavio Briatore avrebbe votato Salvini : Flavio Briatore commenta così le elezioni Europee a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini". L'imprenditore, che vive a Montecarlo e quindi non è riuscito a votare, ha affermato che il leader della Lega è "l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile". --E poi però ...