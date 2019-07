ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Su Repubblica, oggi, una lunga intervista a, alle prese con il film diretto dal figlio Edoardo, “La vita davanti a sé”. La pellicola è tratta dal romanzo di Romain Gary. Si gira a Bari.racconta la sua carriera, i partner avuti sugli schermi e parla anche della sua età presente. A 84 e con un passato da attrice straordinario, la gente ancora la ama moltissimo. “per l’affetto che mi danno, ci mancherebbe pure. Se sono qui è merito della gente. Non ho mai capito quelli che si nascondono dalla folla, sono un po’ ingrati, no? Per me le persone non sono il segno del successo, sento che mi vogliono bene. Ne ho bisogno e voglio ricambiare”. Dice di dover ringraziare due persone per la sua carriera: “Mio marito e De Sica. Ho cominciato dal niente. Mia madre era una povera signora, ci morivamo di fame e siamo andate a Roma. Senza persone ...

napolista : Sofia Loren: “Senza qualcuno che crede in te non vai da nessuna parte. Ringrazio mio marito e De Sica. Stavamo nell… - ilgeometra72 : @AleNelli70 @AlfredoPedulla ricordo ogni singola sconfitta...pero almeno io ogni 20 anni sogno sofia loren..tu te s… - backtoblacklis1 : ieri sera, serata speciale passata a svuotare la lavastoviglie rotta, a lavare pile di piatti, bicchieri e posate;… -