Wimbledon 2019 | i top 10 sono ancora lontani ma Matteo Berrettini il suo torneo l’ha

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Avevamo detto che i top 10 eranoper, che nel live ranking ATP è distante quasi 1000 punti da Fabio Fognini, attuale numero 10 del mondo, ma che questodiera un ideale passaggio di consegne tra il ligure e il romano. Non ci rimangiamo quanto detto, ma purtroppo la sfida di oggi con Roger Federer, nettamente persa per 6-1 6-2 6-2, ha dimostrato quanto i migliori tennisti del pianeta sianotroppo distanti per, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza.infatti era al suo primo ottavo di finale in uno Slam, mentre Federer a, dove ha trionfato otto volte, non ne aveva mai perso uno in carriera: già questo sarebbe bastato per intimorire chiunque, in più giocare per la prima volta sul Campo Centrale, il più importante palcoscenico tennistico del mondo, oltretutto contro quello che molti ritengono il più ...

Agenzia_Ansa : A @Wimbledon lezione dal maestro @rogerfederer si spezza il sogno di #Berrettini. Fuoriclasse vince in tre set 6-1,… - Eurosport_IT : DJOKOVIC, TUTTO FACILE ???? Al n.1 del mondo bastano 1 ora e 42 minuti per superare Humbert in tre set (6-3 6-2 6-3)… - SkySport : ?? #Wimbledon, ottavi di finale ?? Matteo #Berrettini sfida Roger #Federer ?? 'Il match dell'anno' ? ?? Lunedì 8 luglio… -