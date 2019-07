Non metterò più piede nella città che mi ha tradito Morgan scrive al sindaco

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Deluso e, ancora provato a causa dello sfratto dalla sua abitazione di Monza, sfoga il suo dispiacere in una lettera indirizza a Dario Allevi,della città lombarda. Stando a quanto riporta Il Giorno, l’artista avrebbe tuonato: “Non metterò mai piùcittà che mi ha”.Sfrattato dalla sua casa in via Adamello a Monza venduta all’asta dopo essere stata pignorata,se la prende pure contro Dario Allevi, “ilche ritenevo un amico”.Parole dure da parte dell’artista, che afferma di essersi sentito abbandonato: “La vigliaccheria con cui la mia città ha negato il rispetto a un uomo che ha solo e sempre portato le sue origini nel palmo di mano”. “Pensavo fossi un amico”, affermarivolgendosi direttamente al primo cittadino Dario ...

