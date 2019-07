Maltempo | Bottacin Veneto nel bellunese | ‘massimo supporto in caso di necessità’

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Belluno, 8 lug. (AdnKronos) – Con i tecnici regionali di Protezione Civile, Servizi Forestali eStrade, l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolosi è recato oggi a Rocca Pietore (Belluno) per verificare e affrontare le nuove problematiche presentatesi negli ultimi giorni sul territorio. “Dopo una riunione in Comune, ho voluto constatare sul campo la reale situazione delle aree più delicate ‘ riferisce– così da capire i prossimi passi, confermando la nostra collaborazione al fianco delle amministrazioni indi necessità”.L’assessore ha compiuto sopralluoghi in varie aree dell’Agordino per verificare lo stato di avanzamento dei diversi cantieri. “Entro l’anno – ha detto – saranno avviati 1273 cantieri, di cui centinaia sono già in corso e molti nel solo Agordino, alcuni di ...

