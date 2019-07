Causio | «Da uno come Insigne | mi aspetto di più Ma Napoli lo aiuti»

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il calcio di Lorenzo non è mai banale La Gazzetta dello Sport intervista Franco. Il Barone si sofferma sui calciatori che in qualche modo, pur nelle fisiologiche differenze, possono essere assimilabili a lui. E due domande sono dedicate a. «Lo confesso – esordisce-, da un giocatore del suo talento miqualcosa di più. Lo conosco da quando militava nel Pescara. I colpi li ha tutti. Però non è mai facile essere profeta in casa propria». È un concetto che l’ex Juventus (ma anche Udinese e Lecce) approfondisce: «È arrivato il momento di essere chiari. Non so seha voglia di rimanere a. Ma se ha ancora il desiderio di vincere con la sua squadra del cuore, deve essere applaudito. Incoraggiato. Lui deve giocare libero di testa. Deve poter sbagliare un dribbling, deve sentire la fiducia di chi è sugli spalti per poter tentare il ...

