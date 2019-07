Inter | Conte show in conferenza stampa | “gap con la Juventus non sia alibi Icardi e

Antonio Conte - la prima all’Inter : “Vincere si può - ma c’è gap con Juve e Napoli. Icardi e Radja? Mi sono allineato” : “L’Inter ha le mie stesse ambizioni, è stato semplice accettare. Icardi e Nainggolan? Mi sono allineato alla volontà del club“. Parte ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico della Nazionale, nel giorno della partenza per il ritiro di Lugano, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da interista insieme all’ad Beppe Marotta. Mettendo subito in chiaro quanto sia ...

Inter - Conte avrebbe parlato con i senatori dello spogliatoio prima di bocciare Icardi : Mauro Icardi non rientra nei piani dell'Inter e per questo sarà ceduto in questa sessione di calciomercato. La notizia ormai era certa e circolava da qualche settimana nell'ambiente. Ieri, poi, è arrivata l'ufficialità, data dall'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, Intervistato ai microfoni di Sky Sport. Questo non vuole dire che l'attaccante partirà tanto facilmente visto che servirà una cifra intorno ai sessanta ...

Inter - senti Stankovic : “chi discute Conte vuole solo far casino. Icardi e Nainggolan? Ecco cosa penso” : L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro e dell’arrivo di Conte, soffermandosi anche su Nainggolan e Icardi In casa Inter le aspettative sono alte. L’arrivo di Antonio Conte lo conferma, così come il mercato in entrata finora svolto da Marotta e Ausilio, riusciti a mettere le mani su Sensi. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Movimenti positivi per Dejan Stankovic che, Intervenuto ai microfoni ...

La formazione dell'Inter 2019-20 prende forma : Sensi e Godin nell'undici tipo di Conte : L'Inter 2019-20 sta iniziando davvero a prendere forma. Sensi, Godin e Lazaro sono al momento gli acquisti più importanti effettuati dal club nerazzurro, che ha scelto un grande allenatore come Conte per puntare allo scudetto. Senza dimenticare che c'è una Champions League da onorare e nella quale andare il più avanti possibile. Altri giocatori approderanno alla corte dell'ex tecnico di Juventus e Chelsea, ma intanto possiamo abbozzare una ...

Antonio Pintus all'Inter - ufficiale/ Sarà il preparatore atletico : lo ha voluto Conte : Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell'Inter, è ufficiale: arriva del Real Madrid, soddisfatte le richieste di Antonio Conte.

Calciomercato Inter - Matic per Conte : ipotesi di scambio con Nainggolan al Man Utd : Possibile nuovo affare sull’asse Inter-Manchester United: nerazzurri pronti a offrire 11 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan per Matic.“powered by Goal”Si scalda sempre di più l’asse di mercato tra Inter e Manchester United. Con l’affare Lukaku già in discussione da tempo, i nerazzurri avrebbero proposto ora ai Red Devils un nuovo scambio a centrocampo.Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, ...

Inter - la zampata di Antonio Conte : dopo Barella - obiettivo Vidal : il big che dovrà andarsene : La zampata di Antonio Conte potrebbe stravolgere l'Inter. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò Barella, ma a

Calciomercato Inter : Barella più Vidal per Conte - ma deve uscire Nainggolan : Dopo Sensi e Nicolò Barella, il cui arrivo va definendosi, l’Inter vuole un altro centrocampista: in caso di addio di Nainggolan, tutto su Vidal.“powered by Goal”La rivoluzione di Antonio Conte all’Inter parte dalla mediana. Il tecnico salentino potrebbe ritrovarsi tra le mani un centrocampo tutto nuovo, su cui costruire la nuova stagione e tagliare con il passato. Grazie a StefanoSensi, già ufficializzato, a Nicolò Barella, ...

Calciomercato Inter - Barella + Vidal : il tecnico Conte boccia Nainggolan - può andare in Cina : Calciomercato Inter – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista Sensi, adesso le attenzioni sono rivolte sempre al centrocampo con un occhio sempre all’attacco. La prima sorpresa riguarda un’operazione in uscita, Nainggolan non rientra nei piani di Antonio Conte sia dal punto di ...