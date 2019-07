Il video criptico di Rio de La Casa di Carta | le lacrime di Miguel Herran e il supporto

optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019) Non è chiaro cosa abbia spintoa mostrarsi in questo modo sui social, ma l'interprete di Rio de Ladinon si era mai visto così. L'attore de Lade Papel ed Elite ha pubblicato unsul suo profilo Instagram in cui piange senza proferire parola:si mostra triste e in, ma non spiega il perché. Nella didascalia al, che ha preoccupato i seguaci delle serie Netflix in cui l'attore ha recitato negli ultimi tre anni, c'è un messaggio, che non fa luce sulle condizioni psicologiche. L'attore spiega di volersi mostrare sofferente al pubblico perché in questo momento, a ridosso del debutto de Ladi3, è proprio così che si sente, inconsolabile, e non vuole nascondersi dietro la facciata patinata dell'attore di successo. Potrei pubblicare migliaia di fantastiche foto che ho raccolto per alimentare questa macchina ...

