Disney Channel | l' attore Cameron Boyce muore a soli 20 anni

Addio a Cameron Boyce - la star di Disney Channel aveva 20 anni : «Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato». Così, un portavoce della famiglia ha annunciato l’inattesa scomparsa di Cameron ...

