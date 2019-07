Cameron Boyce | è morto a soli 20 anni l’attore Disney

Cameron Boyce - star della Disney - morto nel sonno a 20 anni. Aveva recitato anche in Descendants : Cameron Boyce , star di Disney Channel, è morto nel sonno a soli 20 anni. L'attore, che deve il suo successo alla serie Jessie e The Descendants , avrebbe avuto un attacco dovuto a una...

Morto Cameron Boyce - addio alla star di Disney Channel di soli 20 anni : Milioni di adolescenti oggi sono in lutto: è Morto Cameron Boyce, volto di Disney Channel. L'attore, noto ai più per i suoi ruoli in Descendants e Jessie, noto show televisivo, aveva solo vent'anni. A dare notizia del decesso è stata ABC nella notte tra sabato e domenica, mentre nelle stesse ore la famiglia del ragazzo ha confermato la sua morte, rilasciando pubblicamente un comunicato in cui si chiede rispetto assoluto per la privacy. ...