Alex | prima notte all' hotspot per i migranti sbarcati a Lampedusa

agi

(Di domenica 7 luglio 2019)nell'per iieri da navedi Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni deisono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con delle ambulanze. Alcune ore prime la Alan Kurdi di Aea Eye aveva deciso di allontanarsi comunicando di fare rotta su Malta.​

Luigi80451470 : RT @LisadaCa: RACCATTANO I CLANDESTINI PRIMA CHE ARRIVI LA GUARDIA COSTIERA LIBICA,GLI DANNO UN PORTO SICURO MA RIFIUTANO, VOGLIONO PER FOR… - sava_no : RT @lucia_pal: #Alex Alla fine sono scesi, di notte. Non prima di un'agonia di svariate ore. Il bello è che a quelli che battono bandier… - Freddieafk : RT @italiana__doc: Un grande applauso ad ANGELA MARAVENTANO Ristoratrice ed ex vice Sindaco di #Lampedusa Nel porto sventola la bandiera '… -