Migranti : sms Muscat a Conte durante cena con Putin - ‘naufraghi Alex a Malta’ : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è stato il premier maltese Joseph Muscat a informare ieri, con un sms, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte della volontà di Malta di accogliere i 54 naufraghi soccorsi dalla nave Alex della Ong Mediterranea. Il messaggio sul telefonino del premier italiano è arrivato ieri sera, mentre Conte era impegnato nella cena a Villa Madama organizzata per il Presidente ...

Salvini : ‘Se solo il Papa leggesse gli sms che mi invia il clero sui Migranti’ : Parte da una citazione di Alcide De Gasperi, il vicepremier leghista Matteo Salvini, secondo la quale “un buon politico deve fare, non parlare”. E non risparmia un attacco diretto a “sua Santità, che continua a manifestare il suo desiderio di ridurre i morti in mare”....Continua a leggere