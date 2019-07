Migliori amiche da 20 anni | 7 donne hanno comprato una villa per invecchiare insieme

fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) Settein Cinadeciso di comprare unapertuttee trasformare in realtà una vecchia promessa.stanno ristrutturando la casa di 700 metri quadrati, che sorge su una collina in unggio distante circa 70km da Guangzhou, e che sta diventando proprio come quella che sognavanofa.

inChesterarms : RT @inChesterarms: Dopo aver visto il video di Barbie Xanax sono andata a cercare i profili di queste ragazze. Shelia e Rachel 'migliori am… - etoileshining : 4 of 5 stars to Il matrimonio delle mie migliori amiche by Charlotte Butterfield - cotoIette : in prima elementare eravamo migliori amiche lmao e la aiutavo sempre a “studiare” muoio sono sempre stata una secchiona -