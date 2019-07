Lodo Guenzi | Cancello la scritta ' Salvini muori'

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale lascia XFactor per darsi al cinema : Il cantante de Lo Stato Sociale, dopo una sola partecipazione, lascia il talent di Sky e in un post sui social spiega perché. Una decisione che era nell’aria da mesi ma che il leader de Lo Stato Sociale ha confermato ufficialmente soltanto adesso, con un post affidato al suo account Instagram. Guenzi, reduce dalla conduzione del Concerto del Primo Maggio con Ambra Angiolini, molla il talent show di Sky dopo una sola partecipazione (per altro da ...

Lodo Guenzi lascia X Factor : "Mi ha cambiato la vita. Ora girerò il film 'Dittatura last minute'" : Lodo Guenzi non sarà tra i giudici della prossima edizione di X Factor. “X Factor mi ha cambiato la vita in meglio - scrive il cantante bolognese su Instagram - mi ha insegnato a cavarmela da solo, mi ha dato l’opportunità di portare un linguaggio diverso”. La prossima esperienza di Guenzi non sarà in televisione o sul palco con la sua band ma al cinema con “un film da protagonista” ...