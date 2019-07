Ilva | Fabio Riva assolto dall’accusa di bancarotta Ora anche il fratello potrà chiedere

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il gup di Milano hada una delle accuse diper il dissesto finanziario dell’di Taranto, poi commissariata e ceduta ai lussemburghesi di ArcelorMittal. La giudice Lidia Castellucci ha ritenuto che, per il figlio di Emilio, “il fatto non sussiste”. La Procura attende di leggere le motivazioni per decidere se ricorrere in Appello. Su, va ricordato, pende una condanna definitiva di 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa, per aver incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al 2013. Nell’ambito del processo per crac, nell’ottobre 2017e ilNicolasi erano visti respingere dal gup Chiara Valori una richiesta di patteggiamento – rispettivamente a 5 e a 2 anni – concordata con la Procura, nell’ambito del filone di indagine principale dell’inchiesta ...

