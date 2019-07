Il piccolo perde i sensi nella piscina dell'asilo! Grave bimbo di 3 anni

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quando le operatrici si sono rese conto che il bambino aveva perso i, lo hanno tirato fuori dallae praticato le prime manovre di emergenza, allertando i sanitari del 118. Stava facendo il bagno dentro unagonfiabile all'asilo e poi ha perso i. Così undi treè stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Verona. A chiamare i soccorsi sono state le operatrici dopo che queste hanno svolto alcune manovre di emergenza. È successo in un asilo privato di Vigasio in via Battisti. Secondo quanto riportato da L'Arena, ilsi trova in condizioni gravi.A seguito'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri per svoglere alcuni accertamenti. Dai primi rilievi effettuati dai militari'Arma, sembra che ilsia rimasto troppo tempo all'interno di unagonfiabile (che era stata allestita all'internoa struttura per affrontare la calura estiva).