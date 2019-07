Stampa | La Juve vuole Icardi | ma deve prima risolvere il problema Higuain

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) La Stapa non ha dubbi sull’incontro avvenuto ieri ad Ibiza tra Wanda Nara e Paratici e sulla volontà delladiportare a casa l’argentino. Il nodo resta fare cassa per poter investire. E tutto dipende dalla cessione dio Dybala. Ma Dybala ha già fatto sapere di non gradire lo scambio cone passare all’Inter, mentre il Pipita vorrebbe restare a Torino. Un gioco di forza da parte degli argentini implicati in questa difficile operazione che vede i neroazzurri con la necessità di cedere Maurito, non gradito a Conte e lache vorrebbe una coppia di forza in attacco. Paratici si è mosso su entrambi i fronti parlandocon Wanda e poi con il fratello del Pipita, ma la situazione non accenna a sbloccarsi, ciò che è certo è che i due argentini sono attualmente fuori rosa e che dovranno quindi prendere delle decisioni a breve. L'articolo: La...

juventusfc : ?? @Adriien_Rabiiot: «Il momento giusto» ?? Le parole in conferenza stampa ?? - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Adriien_Rabiiot: «Buongiorno a tutti. La Juve mi aveva contattato già in passato,… - forumJuventus : CdS: 'De Ligt che sta per arrivare, l'olandese ad un passo dalla Juve'. La Stampa: 'De Ligt, l’accordo con Raiola è… -