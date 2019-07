Giulia Salemi dimentica Monte | spunta un ricco e aitante corteggiatore

Giulia Salemi e Stefano Sala si divertono insieme : “Ti voglio bene” (Foto) : Stefano e Giulia insieme dopo il Grande Fratello: l’amicizia continua Giulia e Stefano del Gf Vip si sono incontrati per un evento. Tra loro è rimasto un bel rapporto, che è stato confermato dal modello: durante una delle sue ultime Instagram story ha ammesso di voler un bene dell’anima alla Salemi, della quale recentemente tanto […] L'articolo Giulia Salemi e Stefano Sala si divertono insieme: “Ti voglio bene” ...

Francesco Monte Rimpiazza Giulia Salemi con una Modella! : La rottura con Giulia Salemi è ancora fresca, ma Francesco Monte si sarebbe già sistemato. La sua nuova fiamma è Isabella De Candia, una modella pugliese già molto nota. Il miglior modo per dimenticare Giulia Salemi? Trovare una nuova fidanzata. Secondo le ultime news di gossip Francesco Monte lo ha fatto anche se ufficialmente non ha ancora presentato la sua nuova fiamma. Intanto però tutti gli indizi portano a Isabella De Candia, una famosa ...

Francesco Monte - addio Giulia Salemi : la nuova fidanzata è la modella Isabella De Candia : Un nuovo amore per Francesco Monte, dopo l’addio a all’ex coinquilina ed ex compagna Giulia Salemi, conosciuta tra le mura della casa del Grande Fratello. L’ex tronista (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il gossip corre da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come ...

Giulia Salemi solo un ricordo - Monte a Ibiza con Isabella ecco il bacio (Foto e Video) : Giulia Salemi è soltanto un ricordo ormai, Francesco Monte si da alla pazza gioia in quel di Ibiza, dentro un noto locale della Isla Blanca Bye bye Giulia Salemi, adesso per Francesco Monte c’è Isabella De Candia. A pubblicare la foto del loro primo bacio è il giornalista Alberto Dandolo, che riceve un video da una discoteca … Continue reading Giulia Salemi solo un ricordo, Monte a Ibiza con Isabella ecco il bacio (Foto e Video) at ...

Parla l’amica di Giulia Salemi... Francesco era un prepotente : La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi è ancora fresca, ma iniziano ad emergere i primi retroscena. La coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip è scoppiata a “causa” di Francesco Monte. E’ stato lui a chiudere definitivamente, ma un’amica di Giulia ha lanciato delle accuse durissime: «Francesco Monte era un prepotente, non gli importava nulla di Giulia». \\Intervistata dal settimanale “Nuovo” un’amica di Giulia Salemi ...

Rose rosse per Giulia Salemi - dopo Francesco Monte c’è lo spasimante misterioso : “Fidanziamoci” : dopo la storia con Francesco Monte, la ex gieffina ha ricevuto un mazzo di Rose da un misterioso corteggiatore che si firma A.D. La circostanza è curiosa perché ricorda l'analogo caso di Diletta Leotta, e come lei ha ricevuto l'omaggio floreale a Radio 105. Le due hanno in comune Monte, che secondo alcuni rumor frequenterebbe la conduttrice sportiva.Continua a leggere

Francesco Monte - dura risposta alle critiche : c’entra Giulia Salemi? Le ultime news : Le ultime news su Francesco Monte Quali sono le ultime news e gli ultimi pettegolezzi su Francesco Monte? Come ben sapete, l’ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Gf Vip e chi più ne ha più ne metta ha recentemente messo un punto alla sua storia d’amore con Giulia Salemi, e questo ha scatenato […] L'articolo Francesco Monte, dura risposta alle critiche: c’entra Giulia Salemi? Le ultime news proviene da Gossip e ...

Giulia Salemi e il regalo inaspettato in radio : Giulia Salemi ha partecipato all’ultima di due puntate di Takeaway, la trasmissione di “radio 105 “che l’ha vista ospite di Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Matteo Lotti e Alan Caligiuri. Per Giulia, in radio, sono arrivati dei regali inaspettati: diversi mazzi di fiori. A spedirli non è stato un ammiratore segreto, ma le tante fan e follower che hanno voluto esprimere affetto e stima nei confronti di Giulia Salemi. Ogni mazzo di fiori porta ...

