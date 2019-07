Bimba di 2 mesi rischia paralisi: raccolti 2milioni per curarla col farmaco più costoso del mondo (Di giovedì 4 luglio 2019) Matilde, una bambina portoghese di 2 mesi, è affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave della malattia. I suoi genitori sono riusciti a tempo record a raccogliere 2 milioni di euro necessari per acquistare il Zolgensma, il farmaco più caro del mondo: costa 1,9 milioni di euro. (Di giovedì 4 luglio 2019) Matilde, una bambina portoghese di 2, è affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave della malattia. I suoi genitori sono riusciti a tempo record a raccogliere 2 milioni di euro necessari per acquistare il Zolgensma, ilpiù caro del mondo: costa 1,9 milioni di euro.

Una travolgente iniziativa di solidarietà ha visto protagonisti migliaia di cittadini portoghesi che hanno raccolto gli oltre due milioni di euro necessari per salvare Matilde, una bambina di meno di due mesi affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave di questa malattia, perché impedisce il funzionamento dei muscoli e porta rapidamente alla paralisi totale. In seguito a un appello lanciato in televisione e diffuso anche sul web, tra i portoghesi si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso ai genitori della piccola di raccogliere in neanche due mesi i 2 milioni di euro necessari per il trattamento “one-shot” del "farmaco più costoso del mondo", che potrebbe permettere alla piccola Matilde di avere una vita normale.



Il farmaco in questione è il Zolgensma, ad oggi l’unico medicamento genetico per minori di due anni con atrofia muscolare spinale di tipo 1, approvato a maggio negli Stato Uniti e commercializzato da Novartis al costo di 1,9 milioni di euro. Ad annunciare che la raccolta fondi è andata a buon fine sono stati il padre e la madre della bambina su Facebook, dove hanno condiviso la foto della “bebè speciale”, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria di Lisbona. "Non esistono parole nel dizionario per descrivere tutto quello che avete fatto per noi. La somma che non verrà utilizzata per Matilde sarà donata alle famiglie con altre Matilde" con la stessa malattia.