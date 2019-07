Al via il Red Friday di MediaWorld oggi 4 luglio | PS4 Pro in offerta e tanti giochi a

Pavia : anziano aggredito in strada e accoltellato - arrestato 19enne : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Ha aggredito con calci e pugni un anziano di 82 anni e poi lo ha accoltellato. Un ragazzo di 19 anni di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il 19enne si è avventato contro l'anziano in una via della città,

via libera al decreto anti-sanzioni Ue | Migliorano i conti - deficit giù al 2 - 04% | "Congelati" risparmi di Reddito e Quota 100 : "Nessuna polemica", assicura il ministro dell'Interno anche se più voci parlano di irritazione, ma per l'attacco del vicepremier sui Benetton. Fonti M5s precisano: l'assenza di Di Maio era stata già annunciata

Al via The Blacklist 5 su Rai2 dal 1° luglio - James Spader tra affari di famiglia e la rinascita di Reddington : Debutta in chiaro The Blacklist 5 su Rai2. Da stasera, lunedì 1° luglio, il pubblico potrà assistere al quinto ciclo di episodi dell'acclamata serie crime con protagonista James Spader. Dopo la messa in onda sul canale satellitare di Sky, Fox Crime, la nuova stagione inizia col botto. La programmazione di The Blacklist 5 su Rai2 sarà a cadenza settimanale; un doppio episodio ogni lunedì in seconda serata, per un totale di undici ...

Specie credute estinte riscoperte in una città perduta nella foresta pluviale in Honduras : Un'incredibile scoperta fatta dai ricercatori durante una missione volta a scoprire una città nascosta della foresta pluviale in Honduras: qui infatti sono state trovate nuove Specie di animali ed altre che erano ritenute estinte. Una spedizione del Conservation International's Rapid Assessment Program (RAP) con la collaborazione del governo dell' Honduras, si è spinta sino al cuore della foresta pluviale, dove ha potuto raggiungere la ...

Sembra incredibile - eppure Google Duo 56 permette di inviare foto direttamente ai contatti : Google Duo è al lavoro sul miglioramento delle funzionalità legate alla messaggistica e con la versione 56 dell'applicazione arriva la possibilità di inviare foto L'articolo Sembra incredibile, eppure Google Duo 56 permette di inviare foto direttamente ai contatti proviene da TuttoAndroid.

Saviano : “Drammatico che Sud abbia dimenticato 20 anni di insulti della Lega e creda a Salvini” : Lo scrittore Roberto Saviano torna ad attaccare Matteo Salvini e lo fa dall'imbarcazione della Open Arms, a Napoli, durante la presentazione del suo ultimo libro: "La cosa più drammatica di tutte è pensare che il Sud abbia dimenticato i vent'anni di insulti della Lega e sia disposto a credere a questa persona".Continua a leggere

Al via la Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League sponsorizzata da Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy's Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l'inizio della Stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020.Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ultimi anni, il marchio Predator di ...

L'unica via per il Pd è un riformismo radicale che dia risposte più credibili dell'estremismo : Su l’Espresso di domenica 16 giugno, Massimo Cacciari ha scritto, in un articolo intitolato “Ultima chiamata”, una cosa che condivido.Scrive Cacciari: “L’estremismo, anche quello dei Salvini, rappresenta l’inevitabile prodotto dell’assenza di un riformismo radicale. La radicalità è l’opposto dell’estremismo, significa affrontare il problema alla radice, in termini di ...

Romina Power incontra Loredana Lecciso e scappa via : il gossip : Romina Power e Loredana Lecciso: incontro imbarazzante a Roma Non c’è pace tra Romina Power e Loredana Lecciso. Passano gli anni ma continua la guerra fredda tra le donne più importanti della vita di Albano Carrisi. L’ultimo incontro tra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A riportare […] L'articolo Romina Power incontra Loredana Lecciso e scappa via: ...

Roma - aggrediti quattro ventenni : "via la maglia antifascista" - poi pugni e bottigliate : Violenza a Roma, dove quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di perone perché, stando alle ricostruzioni, indossavano una maglietta del Cinema America. Il caso è stato denunciato dall'ufficio stampa dell'associazione che gestisce le proiezioni cinematografiche in alcune aree del

Diana Pasulka : Presto il Credo extraterrestre spazzerà via le Religioni : Diana Walsh Pasulka professoressa di studi religiosi presso l’Università della Carolina in una interessante intervista rilasciata su Vox Media ci racconta la visione sul mondo religioso tra qualche anno. Oggi le persone che Credono fortemente nella vita extraterrestre intelligente è all’incirca pari a chi crede in Dio e Diana Pasulka non pensa affatto che sia una […] L'articolo Diana Pasulka: Presto il Credo extraterrestre ...

Lucano - confermato divieto di dimora. via al processo. "Credo ancora nella giustizia - contro di noi attacco fuori misura" : Prima udienza a Locri. L'ex sindaco di Riace è imputato insieme a 26 collaboratori, tutti coinvolti nella macchina dell'accoglienza del borgo calabrese. Rimarrà in esilio: "Ma non saprei vivere lontano dall'impegno sociale e politico"

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore : al via la nuova tormentata love story turca di Canale 5 : Ferit e Nazli - Bitter Sweet Un nuovo amore è pronto ad accendere i pomeriggi estivi di Canale 5. A partire da oggi, alle 14.45, andrà in onda infatti Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, nuova telenovela turca con protagonista Ozge Gurel, conosciuta in Italia per essere stata Oyku in Cherry Season – La Stagione del Cuore. Al centro della scena ci saranno quindi Nazli – interpretata dalla Gurel – e ...