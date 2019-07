800 ciclisti a 100 km h giù dal ghiacciaio E alla prima curva il mega-incidente | la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Circa 800, divisi tra professionisti e non, si sono letteralmente buttati ddiscesa ancora, parzialmente, innevata del ghiaccio di Les 2 Alpes. La gara, affrontata con bici mtb, si chiama Mountain of Hell.-strettoia, come si vede nel video, decine e decine di partecipanti sono caduti, schiantandosi gli uni contro gli altri (non ci sono stati feriti). Per la cronaca, ha vinto Kilian Bron. Video Twitter/ADN ciclista L'articolo 800a 100 km/h giù dal. Eil: la pazza corsa Mountain of Hell proviene da Il Fatto Quotidiano.

