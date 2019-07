Valentina Bisti cambia idea e rimane a Unomattina con Poletti

lanostratv

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Robertorestano a: fuori Benedetta Rinaldi Qualche giorno fa, in un’intervista, aveva dichiarato che questa sarebbe stata l’ultima volta al timone diEstate. Invece, secondo Tvblog, la giornalista resta ae la vedremo ogni giorno da settembre ancora in compagnia del suo attuale collega, ovvero Roberto. I due, infatti, non di fermeranno con la fine dell’estate, ma daranno il buongiorno agli italiani nello storico contenitore mattutino di Rai1 anche per il resto dell’anno. Se l’assenza del “veterano” Franco Di Mare daera già chiara a tutti, Benedetta Rinaldi invece non dovrebbe essere riconfermata alla guida del contenitore e il suo posto, appunto, lo prenderà. Il pubblico di Rai1 si era ormai affezionato alla Rinaldi, come prenderà ...

