Ue: procedura Italia non più necessaria

"Grazie all'insieme delle misure adottate dal governo,l'rispetterebbe complessivamente le regole del Patto nel 2019 sullo sforzo strutturale". Lo ha detto il commissario agli Affari economici europei Moscovici. Erano state chieste all'3 condizioni,"ridurre lo scarto per il 2018, quello per il 2019 e ottenere garanzie sul bilancio 2020", spiega Moscovici. Il governono ha approvato un pacchetto,grazie al quale "laper debito non è più giustificata", conclude.(Di mercoledì 3 luglio 2019)