LIVE Seppi-Pella 4-6 | 2-3 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | il secondo set si apre senza break!

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il secondo set si apre senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace di Pella che tiene la battuta a zero anch’egli. 40-0 Largo il dritto di Seppi. 30-0 Prima vincente di Pella. 15-0 Risposta in rete dell’azzurro. 1-1 L’azzurro chiude il game a zero con una prima ben giocata. 40-0 Dritto vincente di Seppi. 30-0 Seppi chiude un buon punto in volèe. 15-0 Palla corta ben giocata dall’azzurro. 0-1 Risposta di Seppi in rete. A-40 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi perde il primo set contro Pella - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka!

LIVE Seppi-Pella 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’argentino trova il break decisivo nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto di Seppi sul nastro. 0-15 Dritto dell’argentino in corridoio. INIZIATO IL SECONDO SET. 4-6 Passante vincente di Pella che conquista il primo set. 30-40 Largo il rovescio di Pella. 15-40 Altro rovescio dell’azzurro in rete, due set point per Pella. 15-30 Prima vincente di Seppi. 0-30 Palla corta deliziosa di Pella. 0-15 Rovescio di Seppi sul nastro. 5-4 Pella ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi in campo contro Pella - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka

LIVE Seppi-Pella 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : i due giocatori regalano poco al servizio nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Seppi, l’azzurro pareggia il conto in questo primo parziale, mantenendo ottima costanza nel fondamentale della battuta. Andrà a servire ora Pella 40-15 Seppi con due palle per pareggiare sul 4-4 nel 1° set. L’equilibrio continua in questo match contro Pella 30-0 Ottimo avvio di Seppi che continua a martellare con il servizio, mettendo in difficoltà l’argentino Pella 4-3 ...

LIVE Seppi-Pella 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Bravo Seppi! L’azzurro tiene botta in un sesto game complesso e lo porta a casa in questo primo set. Pella andrà a servire 30-30 Gioco equilibrato, con Seppi che soffre le risposte dell’argentino Pella 30-15 Seppi, dopo un errore nel secondo scambio, rimedia con la battuta, tornando nuovamente a comandare in questo sesto gioco 15-0 Seppi conquista il primo punto di questo sesto ...

LIVE Seppi-Pella 1-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va ai vantaggi in questo terzo game del primo set tra Seppi e Pella, con l’azzurro che cerca di mettere sotto pressione l’argentino già da questi primi scambi 1-1 Seppi tiene bene il servizio e pareggia il conto nel secondo game del primo set. L’argentino Pella al servizio 40-15 Seppi al servizio è sicuro e martella bene da fondo campo, realizzando punti importanti in ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano-Karlovic si decide al quinto. Wawrinka eliminato da Opelka. Seppi sfida Pella

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Wawrinka e Svitolina indietro di un set. Più avanti Fabbiano e Seppi

LIVE Seppi-Pella - Wimbledon 2019 in DIRETTA : altoatesino a caccia del 3° turno

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C'è anche Seppi

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - Tsitsipas ko!!! Bene anche Seppi - out Sonego. Sorprende la giovanissima Gauff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l'ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L'asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05:

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Soffre Sonego : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L'azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6)

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Sonego cede il primo set a Granollers : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l'azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina