Carola Rackete torna libera | Salvini | “Sentenze così vanno contro l’Italia Finché farò

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è di nuovo libera : Una manifestazione a sostegno della scarcerazione di Rackete organizzata a Colonia (foto: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images) Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi aveva forzato il blocco navale, violando le norme del decreto sicurezza bis, ed era finita agli arresti domiciliari, è tornata in libertà. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato ...

Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano.

Un Vittorio Sgarbi che, forse, non ti aspetti, quello che si palesa in studio a Stasera Italia, su Rete 4. Uno Sgarbi non così favorevole al pugno di ferro sul tema dell'immigrazione. Si parte dall'ipotesi circolata negli ultimi giorni, ossia quella di costruire un muro "alla Orban" al confine con l

Carola Rackete - è giallo sulla foto segnaletica : Roberto Vivaldelli Sui social è circolata la foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3, arrestata a Lampedusa. Ma nessuno sa chi l'ha diffusa È giallo sul caso della foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, sul quale sta già indagando la Procura di Agrigento. Nella foto, circolata sui social e sul web, si vede infatti Carola Rackete seduta nella postazione della fotosegnalazione, con un agente di ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete non sarà espulsa : i magistrati con la comandante - quanto resta in Italia : Toghe scatenate contro Matteo Salvini e in difesa di Carola Rackete sul caso Sea Watch 3. Non soltanto l'annullamento dei domiciliari disposto dal gip di Agrigento. Già, perché secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Rackete non verrà neppure espulsa. Alle 20.50 di martedì sera, Salvini av

Sea Watch - Carola Rackete torna in libertà : Carola Rackete è tornata in libertà. L’impianto accusatorio è stato smontato, punto per punto, dal Gip di Agrigento, che non ha convalidato l’arresto della capitana della Sea Watch che, forzando il divieto, ha condotto la nave nel porto di Lampedusa, per permettere ai 40 migranti a bordo di sbarcare. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli avevano chiesto la convalida ...

Sea Watch - il giudice scagiona e libera Carola Rackete Salvini : «Via subito» Video : Il giudice: «Ha agito per salvare vite». Il presidente della Camera Roberto Fico: «Rispetto per le toghe, anche se non si condivide». Rackete: «Vittoria della solidarietà»

Gentile Carola (capitano), sono un giovane editore No global (ma neanche). Vorrei proporle un instant book. Il momento per venderlo è adesso. Scusi, ma le leggi del mercato… Per il disturbo le verrebbe corrisposto un anticipo di 400.000 euro.

Carola Rackete è libera e può tornare al timone : il gip non ha convalidato l'arresto : Il rilascio era apparso sin da subito scontato: Carola Rackete è tornata in libertà. Il gip non ha convalidato l'arresto ed è stata bocciata anche la richiesta dei pm di divieto di dimora in provincia di Agrigento. Secondo il Giudice la scelta della capitana di attraccare a Lampedusa è stata obbligatoria e non strumentale: i porti della Tunisia e della Libia non sono ritenuti sicuri. La capitana può, dunque, tornare al timone anche se la Sea ...

Non convalidato l’arresto di Carola Rackete : è libera. Ma il prefetto firma l’espulsione : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...