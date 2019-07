Anziani : Veneto - un mln di euro per l'invecchiamento attivo (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la partecipazione sociale, il bando suggerisce progetti e iniziative che contrastino isolamento ed esclusione sociale, migliorino le relazioni tra generazioni, colmino le distanze geografiche tra famiglie, aiutino a mettere a disposizione della comunità le esperienz

Anziani : Veneto - un mln di euro per l'invecchiamento attivo (2) : (AdnKronos) - “Intendiamo valorizzare la migliori pratiche presenti nel territorio su partecipazione sociale, promozione della qualità della vita, scambio intergenerazionale, impegno delle persone anziane in lavori socialmente utili - sottolinea all’assessore Lanzarin – Ai soggetti attuatori chiedia

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli (3) : (AdnKronos) - "Le politiche a favore degli Anziani soli, dunque, devono muoversi su più fronti: salute, lotta all'isolamento e alle truffe, trasporti, residenzialità, esenzioni per i redditi più bassi, politiche per l'invecchiamento attivo, legge sulla non autosufficienza. Visto che la popolazione i

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli (2) : (AdnKronos) - "Ma c’è anche tutto il tema della non autosufficienza che riguarda per la stragrande maggioranza proprio gli Anziani con più di 80 anni d’età: essere da soli non aiuta di certo. Inoltre, un anziano solo può avere difficoltà nelle piccole cose quotidiane, come fare la spesa e, soprattut

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - C’è chi si ammala e non viene assistito da nessuno e chi viene raggirato per aver scambiato due parole in fiducia con qualche abile truffatore. C’è chi finisce in una casa di risposo dimenticato da tutti e addirittura chi muore nel suo appartamento senza che nessuno se

Carabinieri : gen. La Gala - 'in Veneto reati predatori in calo - ma attenti a truffe ad Anziani' (2) : (AdnKronos) - E, il comandante della Legione Veneto dei Carabinieri gen. La Gala ha poi presentato i dati dell'attività dello scorso anno dell'Arma in regione dicendo che "possiamo essere molto soddisfatti del lavoro svolto: i reati predatori sono in calo: - 15/20 % è il dato che si registra in regi