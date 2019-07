Pedullà | La Serie A ritrova la frenesia del colpo sul mercato grazie a Conte e Ancelotti

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Basta depressione da calcio, scrivesul Corriere dello Sport. LaA torna a segnare grandi colpi, ovvero grandi acquisti e ancora non è finita, anzi, il gioco è appena cominciato. Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma. Tutti i club si lanciano nella corsa, garantendo una competitività rinnovata al campionato, che si libera dalle “cianfrusaglie”. Una “tada ‘grande’” chespiega – fatto salvo che la Juve detta legge da anni sul tema – dandone il merito a due allenatori, soprattutto,“disegna le trattative in prima persona, più come un sarto che cerca e prenota la stoffa di altissima qualità piuttosto che come un manager all’inglese”. Il nuovo tecnico nerazzurro, a differenza di molti altri, “si attacca al telefono” per contattare direttamente i ...

