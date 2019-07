Assegno defiscalizzazione Forze Armate | importo e a chi spetta

termometropolitico

(Di martedì 2 luglio 2019)e a chiBuone notizie per un buon numero di persone che svolgono il proprio lavoro all’interno delle. Dopo un lungo tira e molla, sembra giunto finalmente il momento di ununa tantum che potrebbe arrivare a superare i 500 euro di. A chil’diL’– dagli importi decisamente variabili –a una buona parte delledell’ordine. Laagisce per chi ha un reddito al di sotto dei 28.000 euro. L’servirà a coprire gli importa extra dell’irpef pagati in questi mesi, dal momento in cui, con il D.lgs. 95/2017 (articolo 35, II comma) è stata riconosciuta unasul trattamento accessorio. Questaserviva ad ottemperare alla decurtazione del ...

moneypuntoit : Forze Armate, in arrivo assegno una tantum per la defiscalizzazione: importi e a chi spetta: Forze Armate e di Poli… -