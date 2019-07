PS5 dovrebbe costare 500 dollari secondo Michael Pachter

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per la prossima generazione di console, i prezzi saranno un importante campo di battaglia. Sony ha dimostrato quanto fosse importante avere un prezzo migliore rispetto al concorrente quando si trattava di PlayStation 4, rispetto a Xbox One. Ebbene, l'azienda potrebbe utilizzare lo stesso approccio con PlayStation 5.La macchina avrà specifiche di alto livello, da quello che abbiamo appreso dalle informazioni trapelate negli ultimi due mesi, così come Project Scarlett di Microsoft. Quindi, il punto fondamentale sarà offrire sistemi con specifiche di alto livello a un prezzo competitivo e "attraente" per il pubblico.Come segnala Gamepur, in un'intervista in occasione dell'E3 2019,ha detto a Geoff Keighley che non vede come sia possibile che Sony possa offrire una console così potente, con la tecnologia di alto livello, a soli 3-400. Quella fascia di prezzo era la ...

