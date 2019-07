Niccolò Bettarini mostra le ferite dell' aggressione choc

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Novella Toloni Il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefanosui social leinfertegli da quattro balordi durante la violentasubita un anno fa fuori da un locale milanese, a un anno esatto di distanza dall'sui social le cicatricie undici coltellate infertegli da quattro aggressori. Segni profondi e indelebili sulla pelle che ha deciso dire al popolo del web nel giorno in cui, un anno fa, fu vittima di una brutalefuori dalla discoteca Old Fashion, noto locale milanese. Il figlio di Simona Ventura e Stefanoha voluto ricordare così quella tragica notte, con uno scattoche mette ini tagli sull'addome e la profonda cicatrice al braccio, frutto'operazione a cui venne sottoposto per ricostruire il nervo lesionato del l'arto superiore destro. "Non morirò ...

