Il denim non passa mai di moda | ecco la classifica dei jeans più amati

dilei

(Di lunedì 1 luglio 2019) Isono un vero e proprio must have e non accennano minimamente a perdere nemmeno un grammo del loro fascino, a prescindere dalle mode e dalle generazioni. Lo conferma anche Lyst, che ha stilato ladeipiùsia in Italia che nel mondo. Modelli evergreen, ma anche qualche novità, a riprova del fatto che la telaè un passe partout irrinunciabile! Ilnonmai diladeipiùSecondo Lyst, ipiùdalle donne in Italia sono quelli di Jacquemus al primo posto, seguiti da Dolce&Gabbana, Gucci, The Attico e Levi’s, al quinto posto con i cinque tasche azzurri vintage. Per quanto riguarda la vestibilità, si conferma un trend la vita alta, che avevamo adocchiato già da un po’ e che dona in particolare ai fisici a clessidra che vogliono sottolineare il punto vita sottile. IlJacquemus “Le ...

pipasbrandao : RT @vogue_italia: Il denim come non lo avete mai visto #alwaysupportalent - vogue_italia : Il denim come non lo avete mai visto #alwaysupportalent - denim_diego : RT @mywifeluna: Buongiornissimo amici miei??????un buon risveglio da Luna????oggi non ci sarò tutto il giorno ????appena posso risponderò a tutti… -