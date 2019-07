Fabian Ruiz | “Sono felice di stare a Napoli Ancelotti mi ha fatto crescere”

VIDEO – Fabian Ruiz cammellone : il tormentone di Fedele spopola pure in Rai : Fabian Ruiz cammellone: il tormentone di Fedele spopola pure in Rai Fabian Ruiz cammellone: il tormentone di Fedele spopola pure in Rai. La Spagna vince gli Europei Under 21 del 2019 grazie ad un Fabian Ruiz strepitoso. Termina infatti 2-1 la finale di Udine contro la Germania. Il centrocampista del Napoli dopo appena 7 minuti realizza un gran gol, dopodiché la Spagna resiste nella ripresa e raddoppia al 69′ grazie a Dani Olmo. Nel ...

UFFICIALE – Fabiàn Ruiz eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 - la Spagna : “Mvp - mostro!” : La Uefa premia Fabiàn Ruiz come MVP dell’Europeo Under 21 Il centrocampista del Napoli è della Nazionale spagnola Fabian Ruiz è stato protagonista di un Europeo eccezionale! Infatti la Uefa lo ha nominato miglior centrocampista dell’Europeo Under 21, attraverso un comunicato sul profilo Twitter UFFICIALE . Fabiàn è stato protagonista di un gran gol anche nella finale, la Spagna lo ha esaltato attraverso un Tweet che celebra la ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Spagna-Germania 2-1 : Rojita in trionfo - Fabian Ruiz magico! Quinto sigillo delle Furie Rosse : La Spagna ha vinto gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse hanno sconfitto la Germania per 2-1 nella Finale andata in scena alla Dacia Arena di Udine e hanno così conquistato la rassegna continentale di categoria per la quinta volta nella storia (l’ultima risaliva al 2013, due anni fa persero l’atto conclusivo proprio contro la Germania che è così costretta ad abdicare). La Rojita conferma il pronostico della vigilia, ...

VIDE- Spagna in vantaggio con un capolavoro di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz ancora protagonista con la Nazionale Under 21 della Spagna. Con un meraviglioso gol porta in vantaggio la sua squadra nella finale dell’Europeo contro la Germania alla Dacia Arena di Udine. Dopo appena 7 minuti di gioco il centrocampista del Napoli attacca un corridoio centrale e apre il mancino dai venticinque metro. La palla di deposita in rete sotto lo sguardo dell’incolpevole Nubel L'articolo VIDE- Spagna in ...

CorSport : Fabian Ruiz piaceva al Napoli prima ancora dell’arrivo di Re Carlo : Le manovre di avvicinamento del Napoli a Fabian Ruiz sono partite ben prima dell’arrivo di Ancelotti al club, scrive il Corriere dello Sport. Alla fine di maggio 2018, Giuntoli incontrò in un albergo romano i due agenti dello spagnolo. Il club azzurro era già interessato già al giovane Fabian. Bisognava ancora scegliere il tecnico, ma l’idea già piaceva. E piaceva anche a Davide Ancelotti che, a Siviglia, aveva avuto modo di vederlo giocare nel ...

Fabiàn Ruiz : “La vittoria regala felicità. Gioco Napoli e Under 21? Entrambi sono per il possesso palla danno possibilità ai giocatori di qualità…” : Intervista di Fabiàn Ruiz al quotidiano spagnolo El Paìs Fabian Ruiz centrocampista del Napoli ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo El Paìs. Le sue parole: “Da ragazzo ho sempre seguito il Betis, la mia squadra. I miei idoli erano Joaqui o Capi. Una volta cresciuto mi sono concentrato sui centrocampisti, soprattutto in Xavi. Ho sempre voluto giocare a centrocampo. Io Gioco per vincere: la felicità te la dà la vittoria. ...

LIVE Spagna-Francia 4-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : la Rojita dilaga - Fabian Ruiz e compagni in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l’intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...

Fabian Ruiz a El Pais : «La felicità te la dà la vittoria - ma perdendo impari» : Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che dopo aver disputato un anno strepitoso in maglia azzurra sta dando spettacolo con la sua Nazionale Under 21, ha parlato a El Pais alla vigilia della sfida con la Francia. Ha parlato dei suoi idoli di gioventù e soprattutto di Xavi Cosa ti dà più piacere nel calcio? «Win. Giochi per vincere. La felicità te la dà la vittoria» Non giochi per piacere ma per rabbia competitiva? «In campo devi stare ...

Sky : Fabian Ruiz rinnova con il Napoli fino al 2024 : Il Napoli risponde alle voci che dalla Spagna vorrebbero il forte interessamento del Real Madri per Fabian Ruiz e blinda il suo gioiello. Fabian è reduce da una grande stagione in maglia azzurra e anche con la Nazionale spagnola ha dimostrato il suo valore, proprio per questo il presidente De Laurentiis ha deciso di velocizzare il rinnovo. Secondo Sky Sport, è stata trovata l’intesa per rinnovare il contratto fino al 2024 con un ingaggio ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti è un uomo spettacolare e un grande allenatore” : In un’intervista rilasciata a Radio Onda Cero il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha parlato dell’allenatore del Napoli: “Ancelotti è un allenatore che ti dà molta fiducia, ha vinto tanto, cerca di farti giocare sempre. Gli sono grato, è un uomo tranquillo a cui non piace arrabbiarsi, ma quando lo fa è difficile calmarlo. E’ un uomo spettacolare e una brava persona”. L'articolo Fabian Ruiz: “Ancelotti è un uomo spettacolare ...

As : «Fabian Ruiz tra le ipotesi di Zidane per il Real» : L’edizione di oggi del quotidiano spagnolo As apre in prima pagina con il “rompicapo Zidane”: il tecnico del Real Madrid, infatti, starebbe valutando diverso moduli per ristrutturare la squadra il prossimo anno. Gli spagnoli potrebbero giocare con il solito 2-3-3 o con il 4-3-1-2 considerando gli acquisti già fatti da Perez e quelli messi in programma che potrebbero essere Pogba o Fabian Ruiz. L’allenatore dei Blancos sta ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” : Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Il centrocampista spagnolo parla di Ancelotti, di Napoli e di Nazionale in un’ intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero. Di seguito quanto tradotto dalla nostra ...

As : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. La notizia sulla prima pagina di As che conferma l’interessamento dei Blancos per il centrocampista azzurro che si sarebbero già mossi in tal senso dopo la prestazione spettacolo con la sua nazionale under21. Gli spagnoli penserebbero a lui nel caso in cui non si riuscisse a chiudere con Pogba che sembra orientato ad andare alla Juve. Ma il Napoli ha dichiarato Fabian incedile. Il problema più grande per ...

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...