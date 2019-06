Europei under 21 | Spagna è campione Superata 2-1 la Germania

Europei under 21 - festa Spagna : trionfo Furie Rosse in finale - la Germania è KO [FOTO] : Non riesce a difendere il titolo la Germania Under 21, costretta a cadere nella finale dell’Europeo di categoria contro la Spagna. Le Furie Rosse trionfano nell’ultimo atto, tornando ad esultare dopo 6 anni dall’ultima volta, quando sconfissero l’Italia per 2-4, quella stessa Italia che ha battuto gli iberici all’esordio di questa competizione e per cui aumentano i rimpianti. La partita si sblocca ...

Europei under 21 calcio 2019 - Spagna-Germania 2-1 : Rojita in trionfo - Fabian Ruiz magico! Quinto sigillo delle Furie Rosse : La Spagna ha vinto gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse hanno sconfitto la Germania per 2-1 nella Finale andata in scena alla Dacia Arena di Udine e hanno così conquistato la rassegna continentale di categoria per la quinta volta nella storia (l’ultima risaliva al 2013, due anni fa persero l’atto conclusivo proprio contro la Germania che è così costretta ad abdicare). La Rojita conferma il pronostico della vigilia, ...

LIVE Spagna-Germania 2-1 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : i giovani iberici si proclamano Campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Spagna batte Germania 2-1 ed è Campione d’Europa Under21. 92′ Ultimi assalti tedeschi. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ GOOOOOL GERMANIA!!! Conclusione da fuori di Amiri deviata da Vallejo che sorprende Sivera, 2-1. 84′ ...

LIVE Spagna-Germania 2-0 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : Olmo fa volare gli iberici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Sostituzione anche per la Germania: dentro Richter e fuori Oztunali. 72′ Secondo cambio spagnolo: Mayoral subentra a Fornals. 71′ Ammonito Nunez per un’entrata dura. 69′ GOOOOOOL SPAGNA!! Calcia dalla distanza Fabian Ruiz, un colpevole Nubel non trattiene e sulla ribattuta si fa trovare pronto Olmo che supera il portiere con lo scavetto per il 2-0. 66′ ...

LIVE Spagna-Germania 1-0 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : iniziata la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ AMIRI! Botta dalla distanza del tedesco che mette in difficoltà Sivera. 46′ iniziata la ripresa! 47′ Finito il primo tempo, Spagna-Germania 1-0. 45′ Concessi due minuti di recupero. 43′ Quattro corner consecutivi per la Germania che non portano a nulla. 42′ Vallejo salva in scivolata su un tentativo in area di Oztunali. 39′ Ritmi più bassi ...

Calcio - Europei under 21 2019 : Spagna-Germania - la rivincita di due anni fa. Si sfidano i migliori attacchi del torneo : E’ arrivato il momento della finale agli Europei Under 21: il Calcio assegna il più prestigioso trofeo giovanile di club del Vecchio Continente. L’ultimo atto è lo stesso di due anni fa: al Friuli (alias Dacia Arena) di Udine si affrontano Spagna e Germania. La formazione iberica arriva a quest’appuntamento con un’unica sconfitta sulle spalle, quella contro l’Italia nel match d’esordio, prima dei successi per ...

