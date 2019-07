Dati Istat | disoccupazione al 9 | 9% | a una cifra dopo 7 anni | occupazione in rialzo

Pressione fiscale 38% in primo trimestre 2019/ Istat - Dati top da 2015 : consumi ko : Istat, Pressione fiscale alle stelle nel primo trimestre 2019: 38% tra gennaio-marzo 2019, al top dal 2015. Cresce potere d'acquisto ma calano i consumi

Furti domestici a Milano e Monza e Brianza : i Dati di Istat : I Furti in abitazione sono un reato sempre molto temuto, e non potrebbe davvero essere altrimenti: episodi di questo genere rientrano in

Reddito di cittadinanza a un terzo di famiglie povere. I Dati Istat : Reddito di cittadinanza a un terzo di famiglie povere. I dati Istat Il Reddito di cittadinanza in quanto misura di contrasto alla povertà è riuscita nel suo intento? Presto per dirlo in maniera definitiva ma analizzando i primi dati disponibili è possibile fornire una prima risposta. Soprattutto a distanza di mesi dalla sperimentazione del RdC rispetto al quale manca tuttavia l’approvazione di alcuni decreti per completare ...

Occupazione a due velocità - i Dati Ocse e Istat a confronto : Milano. Giornata di dati macro per i mercati, mentre in Italia aumentano sia i timori per una procedura d'infrazione sia per le tensioni nella maggioranza a causa delle divergenze sulla flat tax. Il vice premier, Luigi Di Maio, però, ha escluso rimpasti di governo in un'intervista al Corriere della

Produzione industriale : i Dati Istat : Produzione industriale: ad aprile 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della Produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a marzo.

Dati Istat - doccia fredda per il Governo : economia di male in peggio - è crisi dell'auto : Italia un malato convalescente, a rischio ricadute: crolla la produzione industriale, mercato dell'auto sotto stress. Verso...

Pil - Dati Istat : in aumento primo trimestre 2019 : Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli..

Dati Istat - sale la fiducia degli Italiani : Valentina Dardari Il miglioramento, inaspettato, tocca sia i consumatori che le aziende. Tutti i settori sono positivi I Dati istat rilevano un miglioramento diffuso, sia per quanto riguarda i consumatori che le imprese. I primi passano da 110,6 punti a 111,8, nettamente al di sopra delle aspettative degli analisti, 110,0. Mentre le aziende che erano a 98,8 raggiungono i 100,2. Quest’ultimo è il dato migliore da novembre dello scorso ...

Bollo auto 2019 : aumento del 17% l’indagine sui Dati Istat : Bollo auto 2019: aumento del 17% l’indagine sui dati Istat Bollo auto 2019, ricorrenza puntuale e detestata dai contribuenti italiani, perché gravante su un bene di proprietà. Ma certamente tale tassa sarà ancor meno amata quando si sa che negli ultimi cinque anni si è registrato un incremento del 17,7%, con una spesa giunta fino a 6,7 miliardi di euro. Bollo auto 2019: la spesa cresce sempre di più Questo è quanto riporta ...

Dati Istat : ... nonchè di progetti mirati, come quello Scuole Aperte allo Sport, di cui la Federginnastica è capofila, insieme alla FIDAL e d'intesa con il Coni. Nel 150° della sua fondazione quindi il nostro ...

Dati Istat Bankitalia : ricchezza famiglie supera Germania - Sky TG24 - : Le stime sono state diffuse da uno studio congiunto Istat-Bankitalia. Tra le variabili che influenzano il risultato, la tendenza a investire sulle abitazioni, che costituiscono metà del patrimonio. In ...

Scuola - rapporto Istat sulle competenze in italiano e matematica : ecco i Dati : L’Istat ha provveduto a pubblicare il suo ‘rapporto di informazioni statistiche per l’Agenda 2030’ all’interno del quale emergono dei dati preoccupanti sulle competenze dei ragazzi italiani nella lingua italiana e in matematica. Emerge che il 34,4 per cento degli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie non ha le competenze sufficienti nella lingua italiana: la percentuale arriva sino al 40 ...