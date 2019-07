Alle ore 20 saremo in diretta con The Division 2

Aperipark - domenica 7 luglio Alle ore 19 : 00 presso il Parco del Poggio di Napoli : In quella che è l’area urbana e residenziale del quartiere Colli Aminei di Napoli, sorge uno spazio verde dall'immensa bellezza: il Parco del Poggio. Si tratta di un Parco urbano inaugurato agli albori degli anni 2000 con l’obiettivo di rivalutare la zona e fornire ai residente uno spazio verde per trascorrere delle ore all’aria aperta. All’interno del Parco è presente un’area giochi per i più piccoli, completa di ogni attrezzatura, anche se al ...

Christillin : «Un dolore l’addio della Juve ad Allegri. Sarri? L’ho già visto con la cravatta» : Il Fatto quotidiano intervista Evelina Christillin. Lobbista, Juventina, presentata da Antonello Caporale (giornalista che l’ha intervistata) come “intima degli Agnelli”, l’intervista è sul ruolo svolto dai lobbisti – quindi anche da lei – per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina. Caporale la descrive così nel preambolo dell’intervista: Prima donna consigliere di Uefa e Fifa, presidente ...

Rabiot Juventus - via Alle visite mediche : il giocatore è arrivato al J Medical -VIDEO- : Rabiot Juventus- Dopo l’arrivo a Torino nella giornata di ieri, Rabiot, pochi minuti fa, è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma contrattuale con il club bianconero. Camicia bianca, sguardo deciso e voglia di iniziare la nuova avventura d’assoluto protagonista. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. […] More

DAlle prigioni del mondo migliaia di spartiti per cantare il dolore e la vita : E dire che c’era musica nel lager di Dachau, nei campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau, tra i blocks di Monowitz, nei gulag di Kolyma, nei ghetti...

Alle 18 torniamo in diretta su Dead Space : l'orrore nello spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo nuovamente deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Proseguiamo quindi la nostra avventura con ...

Giampiero Ventura è il nuovo Allenatore della Salernitana : Giampiero Ventura, ex allenatore di diverse squadre di Serie A e più di recente della Nazionale, è il nuovo allenatore della Salernitana, che l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie B. Ventura ha firmato un contratto di un anno con

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Henry si Allea con Christoph e chiede a Denise di sposarlo! : Possono gelosia ed ambizione trasformare un uomo onesto in un complice di gravi crimini? È ciò che si stanno chiedendo i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore, che negli episodi attualmente in onda in Germania stanno assistendo ad una vera e propria trasformazione per uno dei personaggi cardine della quindicesima stagione… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Stefano De Martino si è laureato? Il bAllerino e conduttore confonde i fan : Stefano De Martino laureato? La foto con Belen Rodriguez che confonde i fan Stefano De Martino ha conseguito una laurea? Questa è la domanda che si stanno ponendo alcuni utenti di Instagram dopo aver visto l’ultimo post del suo profilo ufficiale. L’ex ballerino di Amici, ormai passato in casa Rai al servizio del secondo canale, […] L'articolo Stefano De Martino si è laureato? Il ballerino e conduttore confonde i fan proviene da ...

La Juve ufficializza Fabio Pecchia Allenatore dell’Under 23 : Con una nota sui social la Juventus ufficializza l’arrivo di Fabio Pecchia come nuovo allenatore dell’Under 23. Dopo Maurizio Sarri, Pecchia è il secondo ex Napoli a passare ai bianconeri in questa stagione. Fabio era stato il vice di Rafa Benitez nel suo periodo azzurro #Under23, benvenuto al nuovo Mister, Fabio Pecchia!https://t.co/SwLcvHI1Eu pic.twitter.com/viHUls3sxw — JuventusFC (@Juventusfc) 29 giugno 2019 L'articolo La Juve ...

VIDEO F1 - ala posteriore bAllerina sulla Renault : movimenti pericolosi quando si aziona il DRS : L’ala posteriore della Renault è sembrata un po’ ballerina nelle prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Una volta che veniva azionato il DRS il componente iniziava a muoversi in maniera pericolosa, tanto che i meccanici sono dovuti correre ai riparti apportando delle modifiche in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio e della gara. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sperano che tutto sia a posto in modo ...

Nottingham Forest : il nuovo Allenatore è un ex calciatore di Serie A : Un calciatore passato dalla Serie A è il nuovo allenatore del Nottingham Forest, che milita in Championship. Il club inglese ha infatti esonerato Martin O’Neill ingaggiando Sabrio Lamouchi. Ex centrocampista, il francese ha militato in Serie A con le maglie di Parma, Inter e Genoa. Da allenatore ha guidato la Costa d’Avorio e l’EWl Jaish, in Qatar. Nell’ultima stagione ha portato i francesi in Europa ...

Alle 16 giochiamo in diretta a Daymare : 1998 - L'orrore parla italiano : diretta molto interessante quella di oggi dato che ci mette di fronte a un progetto italiano che ha fatto e sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di un'opera che si ispira con decisione a Resident Evil e che sin dal suo annuncio ha mostrato un potenziale non da poco.Oggi giochiamo in diretta a Daymare: 1998, progetto di Invader Studios che si propone come un survival horror in terza persona in cui un misterioso incidente ha trasformato una ...