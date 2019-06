California | la 99enne che va ancora in ufficio e le piace anche

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Che l’età non conta è cosa che si dice spesso, ma a cui spesso non si crede. La signora May Lee è la dimostrazione di quanto questa affermazione sia vera. Tutti i giorni va al lavoro alle 6 del mattino al Dipartimento Finanze delladove controlla che il budget statale sia impiegato correttamente, senza sprechi. Il fatto eccezionale è che lavora qui dal 1943. La signora sorridente ha 99 anni. May Lee ha alle spalle 76 anni di onorata carriera ed è pronta a proseguire. «Diciamo che posso andare avanti fino ai cento anni» ha detto scherzando alla festa per il suo compleanno. Al Dipartimento finanziario di Sacramento lavora da quando c’erala Seconda Guerra Mondiale e ha servito sotto 10 governatori. Ufficialmente è andata in pensione nel 1990, ma lavora, gratis, come volontaria, quattro giorni alla settimana. Non è diventata famosa daquesta donna, ma molto ...