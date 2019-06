La Scala | Meyer nuovo sovrintendente | è il terzo straniero di fila A Pereira non basta

La Scala ha scelto il francese Meyer Ma Pereira resta fino a metà 2021 - : Piera Anna Franini Un anno di coabitazione e poi spazio al sovrintendente designato Da ieri sera è ufficiale. È Dominique Meyer il nuovo sovrintendente designato del Teatro alla Scala di Milano. Prende il posto di Alexander Pereira il quale uscirà di scena nel giugno 2021 , in coincidenza con la fine del mandato del sindaco Beppe Sala. Meyer inizierà a lavorare a metà 2020 e affiancherà Pereira per un anno, che «sorveglierà», ma non ...

Alla Scala si cambia : il francese Meyer al posto di Pereira - : Piera Anna Franini Non è ancora ufficiale, ma il cda del teatro punta sul manager come sovrintendente Alla Scala si chiude con l'era Alexander Pereira. Entra in campo un nuovo sovrintendente, il francese Dominique Meyer, ai vertici dell'Opera di Vienna fino Alla primavera 2020. Per la verità, il suo nome verrà ufficializzato il 28 giugno. Entro quella data, il sindaco di Milano, nonché presidente del cda della Scala, incontrerà il ...